RANJENA ŽENA VIŠE OD 5 SATI U OPERACIONOJ SALI! Lekari se i dalje bore za njen život, evo u kakvom su stanju ostali povređeni u pucnjavi u Višnjičkoj banji
Doktori se i dalje bore za život žene koja je ranjena u pucnjavi u Višnjičkoj banji, a kako Kurir saznaje već više od 5 sati se nalazi u operacionoj sali nakon reanimacije.
Kako je Kurir pisao, ranjena D. V. je prevezena u Urgentni centar bez svesti, a nakon vesti da je podlegla povredama, policija je potvrdila da joj se lekari bore za život.
U pucnjavi je ranjena Lj. M. (42) zadobila prostrelnu ranu u levu potkolenicu, muškarac O. A. (59), suprug D. V., upucan je u levu butinu i primljen na odeljenje ortopedije.
Ranjeni su i N. N. (33) i L. D. (29), koji su identifikovani kao navijači, a prema poslednjim informacijama, sukob je izbio upravo između njih. Obojica su zadobili rane u predelu noge i prebačeni su takođe na odeljenje ortopedije.
Kako Kurir saznaje — niko od ranjenih, sem D. V., nije životno ugrožen.
Oglasio se MUP
Kako se navodi iz MUP, danas oko 14.23 časova u Višnjičkoj banji u jednom ugostiteljskom objektu od strane za sada nepoznatog lica došlo je do upotrebe vatrenog oružja, pri čemu je povređeno pet osoba, tri muškarca i dve žene.
Povređene osobe su prevezene i zbrinute u Urgentnom centru.
U toku je uviđaj i policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti i činjenica ovog događaja, a na snazi je akcija "Vihor 3".
Supružnici slučajne mete!
Kako je Kurir pisao, supružnici D. V. i O. A. su došli u lokalni kafić da popiju kafu kada je došlo do pucnjave.
- Supružnici žive u neposrednoj blizini kafića i trebali su da se sastanu sa prijateljem. Međutim, u međuvremenu dogodila se pucnjava. D. V. je zadobila teške telesne povrede i nalazi se na reanimaciji, dok je njen suprug O. M. ranjen u levu butinu i, prema poslednjim informacijama nalazi se u stabilnom stanju - kaže izvor Kurira.
Očevici su za Kurir prethodno opisali strašne scene koje su se odigrale pred njihovim očima.
- Radili smo i odjednom se čula pucnjava. Nije bila rafalna paljba već se u nekoliko navrata čulo po nekoliko hitaca. Čuli smo da je potom usledila srča. Popucala su neka stakla, verovatno od lokala i automobila - kaže za Kurir radnik iz obližnje automehaničarske radnje i dodaje:
- Pre nego što je usledila pucnjave, čula se škripa guma. Taj kombi, beli navodno se zaustavio ispred i uletelo je navodno, jedan muškarac koji je vikao:"Sa kim su se posvađali?" Bio je besan, a onda je usledila pucnjava. Seo je u kombi i pobegao. Navodno, kod jednog gosta lokala pronađen je pištolj. Užas.
Šta je prethodilo pucnjavi pročitajte u našoj vesti OVDE.
Kurir.rs