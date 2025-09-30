Policija u Surčinu zaustavila je danas oko 16 časova automobil marke Golf, kojim je upravljao L.G. (26), dok je pored njega sedeo M.S. (21) .

Nakon manje rasprave, M.S. je gurnuo policajca i pokušao da pobegne, ali je tokom bekstva progutao kesicu za koju se sumnja da sadržala drogu. Policija ga je ubrzo sustigla i privela, a mladić je potom prebačen na Vojnomedicinsku akademiju na toksikologiju.