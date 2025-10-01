KAKVO JE STANJE POVREĐENIH U PUCNJAVI U VIŠNJIČKOJ BANJI? Najnovije informacije jutro nakon stravičnog slučaja - lekari čine sve što mogu, žena životno ugrožena
U Višnjičkoj banji u jednom ugostiteljskom objektu nepoznata osoba je iz vatrenog oružja ranila pet osoba. Ranjena su tri muškarca i dve žene, koji su zbrinuti u Urgentnom centru, saopšteno je iz MUP-a. U toku je uviđaj i policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti i činjenica ovog događaja
U kakvom su stanju povređeni izveštavala je novinarka Kurir televizije Ines Grk koja se nalazila ispred Urgentnog centra u Beogradu.
- Žena koja je dovezena u teškom stanju je operisana, operacija je trajala pet sati i kako Kurir saznaje, i dalje se nalazi u životnoj opasnosti i lekari se bore za njen život - objašnjava Grk.
Istakla je da su ostali povređeni u stabilnom stanju.
- Oni su van životne opasnosti. Povređeno je ukupno pet osoba, dve žene i tri muškarca i ovo su najnovije informacije vezane za ovaj slučaj.
Prema poslednjim informacijama, pucnjava je posledica sukoba koji je izbio između dva muškarca, za koje se veruje da su navijači, identifikovani kao N.N. i D.L.
Kurir.rs