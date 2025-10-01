Slušaj vest

U Višnjičkoj banji u jednom ugostiteljskom objektu nepoznata osoba je iz vatrenog oružja ranila pet osoba. Ranjena su tri muškarca i dve žene, koji su zbrinuti u Urgentnom centru, saopšteno je iz MUP-a. U toku je uviđaj i policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti i činjenica ovog događaja

U kakvom su stanju povređeni izveštavala je novinarka Kurir televizije Ines Grk koja se nalazila ispred Urgentnog centra u Beogradu.

1/12 Vidi galeriju Pucnjava u lokalu u Višnjičkoj banji Foto: Boba Nikolić

- Žena koja je dovezena u teškom stanju je operisana, operacija je trajala pet sati i kako Kurir saznaje, i dalje se nalazi u životnoj opasnosti i lekari se bore za njen život - objašnjava Grk.

Istakla je da su ostali povređeni u stabilnom stanju.

- Oni su van životne opasnosti. Povređeno je ukupno pet osoba, dve žene i tri muškarca i ovo su najnovije informacije vezane za ovaj slučaj.

KAKVO JE STANJE POVREĐENIH U PUCNJAVI U VIŠNJIČKOJ BANJI? Najnovije informacije jutro nakon stravičnog slučaja - ženi se i dalje bore za život Izvor: Kurir televizija

Prema poslednjim informacijama, pucnjava je posledica sukoba koji je izbio između dva muškarca, za koje se veruje da su navijači, identifikovani kao N.N. i D.L.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs