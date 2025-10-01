Na magistralnom putu od Užica ka Sevojnu, na deonici kroz naselje Ada, rano jutros dogodila se saobraćajna nesreća.
UDES NA MAGISTRALI KOD UŽICA: Jedan automobil na krovu, policija na terenu, kolone iz oba pravca
- Jedan automobil je na krovu, vidi se policija, kolone su velike, dosta vozača se upućuje preko Krčagova - kažu očevidci.
Za sada nema informacija da li u nezgodi ima povređenih.
Na magistrali se saobraćaj odvija naizmeničnim propuštanjem, ali se ipak formiraju kolone iz oba pravca.
(Kurir.rs/Informer)
