Slušaj vest

- Jedan automobil je na krovu, vidi se policija, kolone su velike, dosta vozača se upućuje preko Krčagova - kažu očevidci.

Za sada nema informacija da li u nezgodi ima povređenih.

Na magistrali se saobraćaj odvija naizmeničnim propuštanjem, ali se ipak formiraju kolone iz oba pravca.

(Kurir.rs/Informer)

Ne propustiteHronikaDVE OSOBE POVREĐENE, VOZILA SMRSKANA! Težak sudar na putu Čačak - Kraljevo: Hitno prevezeni u bolnicu (FOTO)
1759246968_cacak-udes-zablace-dve-osobe-povredjen-fotorin2.jpg
HronikaPODIGNUTA OPTUŽNICA ZA JEZIVU NESREĆU U MALČI: Autom se zakucao se kombi sa porodicom koja je pošla na more, poginula 3-godišnja devojčica (FOTO)
malča.jpg
HronikaTEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA PUTU KOD VRŠCA: Zakucao se u drvo, na mestu ostao mrtav
sudar.jpg
HronikaVIŠE OD 10 SAOBRAĆAJKI U NEDELJU DANA U SUBOTICI Dvoje teže povređeno, 16 lakše: Isključena 32 vozača, sedmoro zadržanih zbog vožnje u pijanom stanju
IMG_20250912_091051.jpg