ČEKAO ŠLEP-SLUŽBU, DOBIO BATINE: Užas kod Pupinovog mosta, maskirani neznanac kao u horor filmu pojavio se niotkud?! Izronio iz njive i pretukao ga palicom?!
Kako se nezvanično saznaje, D. A. je brutalno pretučen sinoć oko 21 sat na putu između Pupinovog mosta i Borče.
- D. A. je ostao u kvaru, stao mu je automobil. Zvao je šlep-službu i dok je čekao brutalno je pretučen. Navodno, iznenada se pojavio neki maskirani muškarac, sa hirurškom maskom preko lica, i izudarao ga drvenom palicom ili daskom - objašnjava izvor blizak povređenom muškarcu.
Sa teškim povredama prevezen je u KBC Zemun.
Prema njegovim rečima, D.A. nije prepoznao napadača i isto tako mu nije jasno zašto je napadnut.
- U svakom slučaju on je sa teškim telesnim povredama prevezen u KBC Zemun. Tamo su mu konstatovane teške telesne povrede nogu i ruku - rekao je sagovornik.
Policija je obaveštena o ovom napadu i intenzivno radi na identifikaciji napadača koji je pobegao.
- Napadač je izašao iz njive i navodno imao oko 30 godina. Obaveštena je policija koja verujem radi sve da sazna identitet napadača - kaže sagovornik.
