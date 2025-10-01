Slušaj vest

Kako se nezvanično saznaje, D. A. je brutalno pretučen sinoć oko 21 sat na putu između Pupinovog mosta i Borče.

- D. A. je ostao u kvaru, stao mu je automobil. Zvao je šlep-službu i dok je čekao brutalno je pretučen. Navodno, iznenada se pojavio neki maskirani muškarac, sa hirurškom maskom preko lica, i izudarao ga drvenom palicom ili daskom - objašnjava izvor blizak povređenom muškarcu.

Sa teškim povredama prevezen je u KBC Zemun.

Prema njegovim rečima, D.A. nije prepoznao napadača i isto tako mu nije jasno zašto je napadnut.

- U svakom slučaju on je sa teškim telesnim povredama prevezen u KBC Zemun. Tamo su mu konstatovane teške telesne povrede nogu i ruku - rekao je sagovornik.

Policija je obaveštena o ovom napadu i intenzivno radi na identifikaciji napadača koji je pobegao.

- Napadač je izašao iz njive i navodno imao oko 30 godina. Obaveštena je policija koja verujem radi sve da sazna identitet napadača - kaže sagovornik.