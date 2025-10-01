Slušaj vest

U koordinisanoj akciji Višeg javnog tužilaštva u Smederevu, BIA i smederevske policije, uhapšeno je 11 osoba sa područja Velike Plane i Beograda. Sumnjiče se za tri krivična dela, udruživanje radi vršenja krivičnih dela, rasnu i drugu diskriminaciju i špijunažu. Istraga tereti grupu da je, po instrukcijama strane obaveštajne službe, od aprila do septembra 2025. organizovala i sprovodila akcije u Francuskoj i Nemačkoj, od bacanja zelene boje na Muzej Holokausta.

Detaljnije je o ovom slučaju za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" govorio Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti.

- Pre svega ih konkretizuje tajni rad. Kad vi pošaljete agenturu ili vrbujete nekoga da obavi tako specijalne zadatke kao što je napad na sinagogu ili napad na određene muslimanske objekte po Evropi, apsolutno ne mogu prihvatiti da je nekoj budali u obaveštajnoj službi palo na pamet da takve operacije izvede - rekao je Spasić.

On je istakao da u ovakvim operacijama obično postoje elementi tajnosti i prirpemljenosti, lažni dokumenti, skrivanje od kamera, procena lokacija kojih, prema njegovoj oceni, u ovom slučaju nije bilo.

Spasić je podvukao i da su osumnjičeni delovali neobavezno, s automobilima srpskih registarskih tablica i srpskim pasošima, te da su koristili hrvatske telefonske kartice.

Izneo je i pretpostavku o motivu:

- Dakle, ovde nema ni neke obaveštajne kulture ili obaveštajnog principa... ovde se radi o nekoj operaciji, u nekom posebnom stanju je neko nagovorio njih 11 trapavih, da obave ove zadatke, verovatno im je za to dao određeni novac, a oni su to uzeli da urade.

Za kraj, Spasić je poručio da će predstojeće suđenje i istraga pokazati u čemu se tačno radi, ali je isključio mogućnost da je ovakva zavera organizovana na teritoriji Srbije:

- Ona je napravljena negde u inostranstvu.

