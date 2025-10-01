Slušaj vest

Meštani Višnjičke Banje u Beogradu šokirani su pucnjavom koja se dogodila juče usred bela dana, a kako navode za Kurir nadaju se da su povređeni dobro, jer neke od njih poznaju.

Podsetimo, juče oko 14 časova u jednom kafiću u Ulici Slanački put dogodila se pucnjava u kojoj je pet osoba povređeno, tri muškarca i dve žene. Napadači su pobegli i za njima se intezivno traga.

- Reči nemam od juče. Ovo je zaista strašno. Sedite u kafiću i onda vas neko iz čista mira izrešeta. Ovo nema nigde, kao na nekom divljem zapadu - kaže besno komšinica koja stanuje nekoliko zgrada od lokala gde se desila pucnjava.

- Moj sin zna često da svrati u taj lokal i rekli su mu da je nekoliko momaka upalo u kafić juče, da su se svađali sa nekim momcima. Navodno, nakon toga su otišli, a ubrzo su se vratili i tada se desila pucnjava. Kaže da su upali ko razjareni bikovi. Užasno. Kada su videli da su povređeni ti momci sa kojima su se svađali pobegli su, a ranjeni su potom izleteli iz lokala onako krvavi. Navodno, nekome od njih je u kafiću ispao pištolj.

Lokal u kom se dogodila pucnjava Foto: Kurir.rs

Kako nam objašnjava drugi komšija, koji živi i radi nedaleko od mesta gde se desila pucnjava kamere su snimile napad.

- Kafić je pokriven kamerama i unutra i sa spoljne strane. Iskreno da vam kažem, to je neki obračun opasan, s obzirom da ti imaš hrabrosti da upadneš u kafić u sred bela dana. Nečuveno. U taj kafić dolaze često roditelji sa decom, jer ima velika igraonica. Ne mogu ni da zamislim šta bi se desilo da je bio pun lokal - navodi naš sagovornik i dodaje da poznaje bračni par D. V. i njenog supruga O. M.

- Divni ljudi, van svakog tog scenarija. Došli ljudi da popiju kafu. I eto, ni krivi ni dužni da nastradaju. Četvoro dece ih kući čeka...

1/11 Vidi galeriju Pucnjava u lokalu u Višnjičkoj banji Foto: Boba Nikolić

Ispred lokala gde se juče desila pucnjava u kojoj je petoro ljudi ranjeno, od kojih jedna žena teško nema nikoga, iako je juče bilo opsadno stanje.

Istragu povodom pucnjave vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Krvavi trčali kroz naselje

Ranjeni N. N. i D. L. su nakon pucnjave su pobegli iz lokala, navode komšije.

- Onako krvavi su istrčali iz kafića. Kod jedne zgrade u blizini su zastali i krvarili. Komšinica ih je videla i pitala da li im nešto treba, rekli su da im treba samo vode. Dala im je i oni su potom otišli - kažu žitelji Višnjičke Banje i dodaju da ta komšinica nije imala pojma da su upucani u kafiću.

Kasnije, kako navode, kada je čula nije mogla da dođe sebi.

Inače, tako krvave videli su i deca koja su se igrala kod zgrade.

- Scena je bila kao na filmu! Mladići trče krvavi kroz naselje. Neverovatno - kažu oni i dodaju da se sumnja da su mladići N. N. i D. L. bili mete napadača, a da je ostakih troje ranjenih u pucnjavi zapravo kolateralna šteta.