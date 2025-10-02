Slušaj vest

"On mi je bio jedino dete. Moj sin jedinac. Šta ću ja sada bez njega? Kako da živim? Ubiše mi moje dete", kaže za beogradske medije Milka Trivić, majka Aleksandra Trivića iz Vinče koji je nasmrt pretučen 27. septembra ispred jednog ugostiteljskog objekta u Leštanima. Zbog njegove smrti uhapšen je Milan C. (30) kojem se na teret stavlja krivično delo - teške telesne povrede.

Milka, majka ubijenog Aleksandra, kaže da je njen sin rođen 1981. godine i da je, odmah po završetku škole, našao posao u struci. Međutim, kasnije je počeo da radi kao građevinski radnik.

Aleksandar Trivić Foto: Facebook

- Moram da budem iskrena. Poslednjih godina je počeo da pije. Voleo je da popije po koju i onda je dobio zdravstvene probleme. Puno je vremena proveo u bolnicama, mučile su ga jetra, slezina... - kaže sagovornica.

Kako kaže, 27. septembra je otišao sa devojkom do kafića u Leštanima.

- Ona je u jednom trenutku došla da me odvede tamo. Rekla mi je da je uzeo rakiju da pije, iako to zbog svog zdravlja nije smeo - rekla je Aleksandrova majka.

Ona je, prisećajući se kobne večeri, kazala da su one potom otišle do kafića u kojem je bio, ni ne sluteći šta će ih tamo zateći.

- Ležao je na betonu u lokvi krvi ispred kafića. Kad sam mu prišla, on je samo mucao, kao da je pokušao nešto da mi kaže ali nije mogao. Rekla sam ljudima da zovu Hitnu pomoć i oni su došli posle 15-ak minuta. Tu su na igralištu bili neki mladići, mislila sam da je moj Saša bio sa njima, ali nije. Jedan od tih mladića je pomogao lekarima iz Hitne pomoći da ga podignu i stave na nosila. Bio je u strašnom stanju, glava mu je bila otvorena, nije imao zube. Udarali su ga po stomaku i glavi - kaže nam Milka.

Trivić preminuo u Urgentnom centru Foto: Petar Aleksić

Kako kaže, htela je da pođe sa ekipom Hitne pomoći u bolnicu, kako bi u svakom trenutku bila sa svojim sinom, međutim, kako je vozilo već bilo puno, rekli su joj da to nije moguće.

- Tu je bila i doktorka. Nisam mogla da krenem sa njima. Sašina devojka i ja smo sačekale taksi i krenule u bolnicu - kaže Milka.

Ona dodaje da su mu lekari ušili rane na glavi koje je imao.

- Lekar mi je rekao: "Potrajaće ispitivanje...", a meni nije ni na pamet palo šta će da se dogodi, kakav će ishod biti - kaže Milka.

Aleksandrova majka navodi da je otišla iz bolnice oko četiri sata ujutru kako bi mu odnela garderobu.

- Krećem od kuće oko 6, mene zove tad njegova devojka i kaže mi da ne idem u bolnicu, da su Sašu uveli u operacionu salu, da ga operišu, da mu je pukla jetra. Rekla sam da idem i da čekam ispred šok sobe. I tako je i bilo. Čekala sam do 9 sati, tad su mi rekli da su mu izvadili slezinu, da je u kritičnom stanju, da mu je jetra pukla i da mnogo krvari. Rekla sam lekarima da ću ostati tu da čekam, a oni su mi rekli da idem kući i dali mi broj telefona koji da pozovem. Rekla sam im da neću da zovem telefonom, nego da ću doći i ponovo sam otišla u bolnicu oko 13 sati - kaže Milka.

Ona dodaje da su ispred sobe bili doktor i policijska službenica koja se takođe interesovala za Trivića.

- Doktor mi je tada rekao: "Male su šanse, jako male, da će ostati živ. Morali smo slezinu da mu izvadimo jer mnogo krvari, jetra mu je pukla. Pokušavamo sa gazom da zaustavimo krvarenje". Ponovo sam došla kući i negde oko 17 sati me je nešto uznemirilo. Okrenula sam broj telefona i tad sam saznala tužnu vest, da je moj Saša preminuo - kaže Milka.

Ona se priseća da su tada u njenoj kući, pored nje, bile komšije koje su teško primile tu vest.

- Ja sam se sabrala i u sekundi samo pitala: "Izvinite, kada je tačno Aleksandar preminuo?", a oni su mi rekli da je u 15 sati i da dođem ujutru po papire - priča Milka sa suzama u očima.

Povodom ubistva Trivića oglasilo se i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije koje je navelo da se osumnjičeni Milan C. tereti da je tokom noći 27. septembra zadao žrtvi više udaraca nogom u predelu stomaka.

Ilustracija Foto: Nemanja Nikolić

Povređeni muškarac je zbrinut u Urgentnom centru, gde su mu konstatovane teške telesne povrede opasne po život, nakon čega je preminuo.

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je osumnjičeni Milan C. (30) saslušan te da je on iskoristio svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Kako su naveli iz tužilaštva, postoje osnovi sumnje da se 27. septembra, ispred jednog kafića u Vinči, najpre Trivić raspravljao i gurao sa Lj.D. kojom prilikom su oboje pali na zemlju.

Nakon toga, navodno, Lj.D. je ustala i u tom trenutku, dok je Trivić ležao na zemlji, osumnjičeni Milan mu je prišao i udario ga više puta nogom u predelu stomaka.