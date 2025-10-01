Slušaj vest

Nenad D. (35) zadobio je teške povrede kada je, kako se sumnja, ničim izazvan ušao u poznatu beogradsku teretanu i isprskao MMA borce suzavcem, a onda se dao u beg, ali su ga oni sustigli u prodavnici satova prekoputa pijace "Đeram" i obračunali se sa njim.

Pretio da će ih izbosti nožem

Kako se saznaje Nenad D. je u utorak nešto posle 18 sati ušao u teretanu u Ulici Branka Krsmanovića, u centru Beograda, vikao na MMA borce koji su trenirali da će ih izbosti nožem, a onda počeo da ih prska suzavcem.

Nakon ovog iznenadnog napada došlo je do jurnjave ulicama i žestokog obračuna u prodavnici satova, prekoputa Đeram pijace, gde je Nenad D. utrčao pokušavajući da se sakrije od besnih MMA boraca.

Mislili da tuku prodavca satova

U policiji kažu da je u prvom trenutku prijavljeno da grupa mladića tuče radnika prodavnice satova, ali je dolaskom na mesto događaja utvrđeno šta se stvarno desilo.

- Muškarac N.D. (35) je prskao MMA borce suzavcem, a kada su se oni pribrali i krenuli za njim, on se dao u beg. Ipak, oni su ga posle nekoliko stotina metara sustigli i on je utrčao u prodavnicu satova pokušavajući da se sakrije, ali su borci utrčali za njim- kazao je izvor iz policije i dodao da je tada nastao pravi haos jer su radnici pobegli iz prodavnice.

- Iako je bio svestan da ne može da pobegne iz lokala muškarac je i dalje prskao suzavcem borce koji su nasrnuli na njega udarajući ga motkama, pesnicama, šutirajući ga, dok ga nisu oborili na pod i savladali - dodaje izvor.

I Marko Bojković jurio napadača

Prema nezvaničnim informacijama među onima koji su jurili Nenada D. bili su i naš proslavljeni borac Marko Bojković i trener Ivan Đorđević, koji su između ostalog i dali izjavu policiji šta se desilo i šta je prethodilo obračunu u prodavnici satova. Između ostalog oni su rekli da kada je ušao u teretanu Nenad D. vikao da će ih sve izbosti nožem, ali da ni u jednom trenutku oni nisu videli nož.

8787878.jpg
Marko Bojković Foto: Isntagram

Inače Nenad D. je nakon ukazane pomoći doveden u Policijsku stanicu Zvezdara gde je izjavio da je on prolazio pored te teretane i da su ispred stajali mladići i provocirali ga, zbog čega je on rešio da se obračuna sa njima.

Sagovornik kaže da je ovo malo verovatno, ali će sve biti poznato nakon završene istrage.

(Informer)

