CARINICI PRETRESLI KOMBI, PA OSTALI U ŠOKU: Protiv vozača odmah podneta prijava, evo šta su pronašli (foto)
Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su tokom dubinske kontrole sa policijom otkrili kombi napunjen auto-delovima bez dokumentacije.
Detaljnom kontrolom je utvrđeno da se radi o polovnim auto-delovima: haubama, vratima, krilima, sedištima, prednjim i zadnjim staklima, branicima, farovima, hladnjacima, poluosovinama, rezervnim točkovima i sl.
Foto: Uprava Carina
Vozilo je sa otkrivenim auto-delovima privremeno zadržano do okončanja postupka, koji je protiv vozača pokrenut pred nadležnim sudom.
Foto: Uprava Carina
