Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su tokom dubinske kontrole sa policijom otkrili kombi napunjen auto-delovima bez dokumentacije.

Detaljnom kontrolom je utvrđeno da se radi o polovnim auto-delovima: haubama, vratima, krilima, sedištima, prednjim i zadnjim staklima, branicima, farovima, hladnjacima, poluosovinama, rezervnim točkovima i sl.

1.jpg
Foto: Uprava Carina

Vozilo je sa otkrivenim auto-delovima privremeno zadržano do okončanja postupka, koji je protiv vozača pokrenut pred nadležnim sudom.

2.jpg
Foto: Uprava Carina

3.jpeg
2 (11).jpg
1(1).jpg
1.jpg