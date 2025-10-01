Očevici

Dobacili su nešto i zapucali

Očevici pucnjave u kafiću opisali su za Kurir šta se u utorak, usred belog dana, dogodilo u kafiću.

- Partizanovi navijači su sedeli u kafiću, više ih je bilo, a u jednom trenutku došlo je do svađe među njima. Onda je nekoliko njih otišlo iz lokala, a Nemanja N. i Darko V. su ostali da sede. Međutim, ubrzo se ispred kafića čula škripa guma, parkirao se beli kombi i iz njega je izašlo nekoliko momaka - navode naši sagovornici i dodaju:

- Delovali su kao razjareni bikovi! Upali su u lokal sa obe strane, pošto ima dva ulaza. Dobacili su nešto momcima sa kojima su prethodno sedeli i začuli su se hici. Za sada nije poznato da li je samo jedan napadač pucao ili više njih. Izašli su iz lokala, seli u kombi i otišli. Navodno, policija je tokom uviđaja u lokalu našla pištolj, koji je nakverovatnije ispao nekom od aktera vatrenog okršaja.