NIŠLIJA LIKVIDIRAN U BOLIVIJI SAHRANJEN POSLE MESEC I PO DANA: Miljan u Južnu Ameriku otišao zbog višemilionskog duga, pa surovo ubijen i umotan u vreću!
Na niškom Vrežinskom groblju sahranjen je Miljan Đekić (38), jedan od trojice muškaraca sa Balkana koji su 12. avgusta ubijeni u bolivijskom gradu Santa Kruzu. Pored Nišlije, ubijeni su i Dejančko Lazarevski (43) iz Strumice u Severnoj Makedoniji, kao i državljanin Hrvatske, Marko Skrebec, zvani Koko.
Prema navodima istrage, Balkanci su ubijeni u sukobu balkanskog kartela sa lokalnim kartelima. Motiv sukoba je po svemu sudeći šverc kokaina.
Kako pišu Novosti, likvidirani Nišlija, zapravo se prezivao Marjanović. Prezime je, prema nezvaničnim saznanjima, menjao, najverovatnije zbog kriminalnih poslova. Kako se sumnja, pripadnici balkanskog kartela su u Latinskoj Americi praktično otpočeli kokainski rat.
- On i njegovi prijatelji ubijeni su odmah po dolasku u Boliviju, a za zločin su osumnjičena četvorica Bolivijaca. Nišlija je u Južnu Ameriku otputovao zbog višemilionskog duga u Srbiji - pišu Novosti nezvanična saznanja.
Kako dodaju, sahrani koja je održana u ponedeljak, prisustvovao je veliki broj rodbine, prijatelja i sugrađana, a porodica je mesec i po dana čekala da telo stigne iz Bolivije.
Podsetimo, tela trojice Blaklanaca nađena su u kući umotana u plastične vreće i oblepljena selotejpom. Pretpostavlja se da su osumnjičeni nameravali da ih iznesu iz kuće i otarase ih se, kako bi prikrili zločin. Međutim, neko je prijavio glasnu muziku u kući, pa je policija unutra zatekla horor.
