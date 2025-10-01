Slušaj vest

Ministar pravde Nenad Vujić danas je na otvaranju 10. savetovanja Komore javnih izvršitelja poručio da je sistem izvršenja sudskih odluka jedan od najbitnijih segmenata pravosuđa, bez kog se ne može govoriti o efikasnom pravosuđu, niti o dostupnosti pravde građanima.

- Bez izvršenja sudskih odluka ne možemo govoriti ni o efikasnom pravosuđu, ni o dostupnosti pravde građanima. Bez izvršenja građani dobijaju samo još jedan papir na zidu, kao što kaže i Evropski sud za ljudska prava koji posmatra razumni rok od prispeća akta u sud do izvršenja. Do Evropske konvencije mi smo nekako smatrali da pravnosnažna odluka to je to i to je razumni rok. Vrlo je racionalan stav Evropskog suda za ljudska prava, a to je da je izvršenje bitno i zato i kažemo da je ovo važan segment pravosudnog sistema - rekao je ministar Vujić i dodao da su u proteklim godinama "javni izvrštelji pokazali da svojom stručnošću i profesionalnošću mogu da unaprede efikasnost izvršnog postupka, rasterete sudove i doprinesu jačanju poverenja građana u sistem".

Ministar Nenad Vujić Foto: Beta Zoran Nikolić

Vujić se osvrnuo i na nedavni hakerski napad na Pravosudni informacioni sistem Ministarstva pravde, navodeći da su uspeli da se odbrane i da sada podižu sistem polako, zbog čega je zamolio za razumevanje.

- Pred nama su novi izazovi, to je dalja digitalizacija izvršenja, jačanje etičkih standarda, ali i potreba da dodatno osnažimo transparentnost, ujednačenost prakse u svim postupcima izvršenja širom Srbije - rekao je Vujić.

On je dodao da će diskusije i zaključci sa savetovanja biti dragoceni putokaz za dalju reformu i unapređenje tog važnog segmenta pravosuđa.

- Svesni smo da je izvršenje neodvojivi deo privredne aktivnosti i da ne možemo govoriti o uspešnoj privrednoj aktivnosti ukoliko nam je izvršenje slabo, neujednačeno i nemamo adekvatno izvršenje sudskih presuda. To sigurno privreda neće i ne može da trpi", rekao je Vujić.

On je naglasio da Srbija i Ministarstvo pravde ostaju dosledni stavu da pravda mora biti efikasna i dostupna, a praksa jasna i ujednačena i dodao da izvršitelje vidi kao nezaobilazni deo tog procesa i oslonac za ostvarivanje prava svih građana i privrednih subjekata.

- Javne izvršitelje vidimo kao nezaobilazni deo tog procesa i kao oslonac za ostvarivanje prava svih građana i privrednih subjekata u Republici Srbiji. Mi smo partneri u ovom poslu, a ne sukobljene strane - zaključio je minsitar pravde Nenad Vujić.

Bojan Kostić, predsednik Komore javnih izvršitelja Foto: Ministarstvo Pravde

Predsednik Komore javnih izvršitelja Bojan Kostić, koji je otvorio savetovanje koje će se danas i sutra održavati u Beogradu i dobrodošlicu poželeo gostima iz zemalja Evropske unije - Bugarske, Francuske i Belgije, kao i predsedniku i delegaciji Međunarodne unije izvršitelja.

- Vrlo često se u našoj javnosti stvara slika kao da izvršenje i izvršitelji postoje samo u Republici Srbiji. I vrlo često mi čujemo rečenicu "ovo nema nigde na svetu". U prilog tome da nije tako, tu su naši gosti, naše kolege koje dolaze iz Evropske unije - rekao je Kostić i naglasio da je cilj okupljanja da se profesija unapređuje.

Predsednik Međunarodne unije izvršitelja Mark Šmit je zahvalio Komori na pozivu da učestvuje na savetovanju, kao i ministru pravde, čije današnje učešće, kako je rekao Šmit, ukazuje na pažnju koju posvećuje pravosudnom sistemu i potrebi da se prilagodi konkretnim potrebama građana, privrede i nacionalnoj ekonomiji.