Apelacioni sud u Beogradu održao je javnu sednicu na kojoj je veće tog suda razmatralo žalbe na presudu kojom je Zoran Jotić, zvani Jotka, pred Posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu osuđen na devet godina zatvora zbog toga što je prema nepravosnažnoj presudi učestvovao u ubistvu Dejana Stankovića Ždrokinca u Kruševcu. Istom presudom, kao direktni izvršilac ubistva koje se dogodilo 6. juna 2018. osuđen je Stefan Radulac, kom je u kaznu uračunata i presuda od osam godina i deset meseci zatvora, dok je zbog toga što mu je pomagao u zločinu na sedam godina zatvora osuđen Igor Gajić.

- Veće Apelcionog suda u Beogradu održalo je sednicu po žalbama branilaca i okrivljenih na ovu presudu. Prethodnu prvostepenu presudu je takođe ukinuo Apelacioni sud i vratio postupak na ponovno suđenje, uz konkretne naloge koje tačno dokaze prvostepeni sud treba da izvede i koje nedoumice da reši na ponovnom suđenju. Odbrana je tokom javne sednice u žalbama tvrdila da sudsko veće nije ispoštovalo te naloge pre donošenja nove presude - navodi sagovoronik Kurira.

Zoran Jotić Jotka Foto: Printscreen

U žalbama koje su prisutni obrazlagali, oni su naveli i da presudu osporavaju jer je, kako tvrde, zasnovana na dokazima koji ne postoje u predmetu i koji nisu izvođeni tokom sudskog postupka.

- Takođe su naveli i da dokazi koji idu u prilog odbrane orkivljenih, prvostepeni sud nije imao u vidu kada je donosio prvostepenu presudu. Okrivljeni Zoran Jotić, posebno je ukazano na to da nije imao motiv da izvrši krivično delo na štetu pokojnog Dejana Stankovića - dodaje sagovornik Kurira.

U istim žalbama na presudu ukazano je, kako dodaje naš sagovornik, i da je prvostepeni sud zanemario razgovore okrivljenih Jotića i Gajića a iz kojih, kako tvrde, proizilazi da nisu učestvovali u krivičnom delu za koje ih je sud prvostepeno osudio.

Odbrana je, prema njegovim rečima, zatažila oslobađajuće presude.