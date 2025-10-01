Slušaj vest

Nebojša Đurić nastradao je juče u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Vršca.

Saobraćajna nesreća se, podsetimo, dogodila 30. septembra u prepodnevnim časovima na magistralnom putu Uljma - Vlajkovac kod Vršca.

Naložena obdukcija

- Sumnja se da je do nesreće došlo kada je Đurić koji je bio sam u vozilu, iz za sada nepoznatog razloga, prešao u suprotnu kolovoznu traku i udario u drvo koje je bilo pored puta - kaže sagovornik i dodaje:

Saobraćaj bio u prekidu nakon udesa kod Vršca Foto: printscreen/instagram/192_rs

- Od siline udarca zadobio je teške telesne povrede od kojih je preminuo na licu mesta. Ekipa Hitne pomoći samo je mogla da konstatuje smrt vozača, a telo je po nalogu dežurnog tužioca poslato na obdukciju koja će utvrditi od kojih povreda je nastupila smrt. Dežurni tužilac, takođe naložio je da se automobil pošalje na vanredni tehnički pregled.