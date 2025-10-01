Slušaj vest

Vođi navijača Lazaru Marinkoviću, poznatijem kao Lucifer, određeno je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je učestovao u tuči i pucnjavi u lokalu u Višnjičkoj banji u Beogradu. Marinković je, inače, bio u kućnom pritvoru s nanogicom u vreme pucnjave.

Kako je Kurir pisao, u pucnjavi je teško povređeno petoro, od kojih je jedna gošća lokala zadobila teške povrede i lekari joj se bore za život.

Podsetimo, pucnjava u lokalu u Višnjiškoj banji dogodila se nešto posle 14 sati. Prema nezvaničnim informacijama, u kafiću je izbio sukob između navijača Partizana. Jedna grupa je potom otišla iz lokala, ali su se ubrzo vratili belim kombijem, ponovo uleteli u lokal i zapucali.

- Među povređenima su i dvojica navijača Partizana N. N. i D. L. koji su takođe pokušali da pobegnu s mesta zločina ali ih je policija sustigla u Višnjičkoj ulici - podseća izvor Kurira.

Mesto zločina Foto: ATAIMAGES

Uhapšeni Lazar Marinković, navodno je vođa Partizanove navijačke grupe Anti Romi sa Karaburme, koja je navodno svojevremeno bila bliska Principima koje je predvodio Veljko Belivuk.

Inače, Marinković se od maja ove godine nalazi u kućnom pritvoru s nanogicom, pošto mu se sudi za trgovinu narkoticima. Bio je uhapšen u martu 2022.

- Navodno, u vreme kada se dogodila pucnjava, Lucifer je bio u redovnoj šetnji na koju ima pravo svakoga dana, dok boravi u kućnom pritvoru. Šetnje su uvek u isto vreme, i moguće je da je "sastanak" u kafiću u Višnjičkoj banji koji je krenuo po zlu, bio unapred zakazan - kaže izvor Kurira.