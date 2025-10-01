Slušaj vest

Policija traga za S. M. koji je, kako se sumnja, juče nešto posle 14 sati pucao u lokalu u Višnjičkoj banji i ranio pet osoba! Kako saznajemo, S. M. je rođeni brat Lazara Marinkovića Lucifera, navodnog vođe navijača Partizanove grupe Anti romi, koji se sumnjiči da je učestvovao u tuči koja je prethodila pucnjavi u kafiću.

- Lazar Marinković Lucifer uhapšen je danas i određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Pored njega uhapšena je još jedna osoba, dok policija traga za još nekoliko osumnjičenih, među kojima je i S. M. za kog se sumnja da je ispalio hice - otkriva izvor Kurira.

Podsetimo, u navijačkom obračunu u kafiću, ranjeno je pet osoba od kojih jedna gošća lokala teško i za njen život se lekari bore. Prema prikupljenim dokazima, u kafiću u Višnjičkoj banji izbio je sukob između navijača Partizana, koji je potom prerastao u tuču.

Mesto zločina Foto: Boba Nikolić

- Jedna grupa, među kojim su kako se sumnja, bili Lucifer i njegov brat otišla je iz lokala, ali su se ubrzo vratili, ponovo uleteli unutra i zapucali - dodaje naš sagovornik.

Kako je Kurir objavio, u vreme vatrenog obračuna Lucifer je navodno bio u redovnoj šetnji na koju ima pravo svaki dan, pošto mu je određen kućni pritvor. Podsetimo, on je uhapšen u martu 2022. i skoro tri godine je proveo u klasičnom pritvoru pre nego što je prebačen u kućni s nanogicom.