Telo starijeg muškarca izvučeno je iz Dunava danas u jutarnjim časovima, u neposrednoj blizini jednog poznatog restorana u Zemunu.

Kako se saznaje od izvora bliskog istrazi, na telu nesrećnog čoveka nisu uočene vidljive povrede koje bi ukazivale na nasilnu smrt.

- U pitanju je stariji muškarac bez vidljivih povreda. O svemu je obavešteno Više javno tužilaštvo u Beogradu, a dežurni tužilac naložio je da se telo pošalje na obdukciju u Institut za sudsku medicinu kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti - navodi izvor blizak istrazi.

Policija je obezbedila lice mesta i prikuplja sve relevantne informacije koje bi mogle da rasvetle okolnosti pod kojima je nesrećni muškarac preminuo.

Rezultati obdukcije trebalo bi da daju odgovor na pitanje da li je u pitanju nesrećni slučaj, suicid ili nasilna smrt, a istraga je u toku.