Jedna ženska osoba (20) navodno je povređena kada ju je, kako ona tvrdi, partner ubo nožem i iz ruku joj otrgao njihovo dete koje ima svega dve godine.

Kako se nezvanično saznaje, navodni napad se dogodio danas oko 13 sati na parkingu ispred jedne prodavnice u Batajnici.

- Žena je rekla policiji da je na parkingu partner sa kojim ima dete ubo nožem i da joj je oteo dete iz ruku. Potom je kako je objasnila dete stavio u automobil i pobegao. Žena je vozilom hitne pomoći prevezena u KBC Zemun gde će biti utvrđeno da li je i koliko povređena - rekao je izvor koji se zatekao ubrzo nakon napada.

Prema takođe nezvaničnim informacijama, muškarac koji je oteo dete vratio se na parking bez deteta.

- On je negirao da je ženu ubo nožem. Dete je nepovređeno pronađeno kod njegove majke. Svi detalji ovog slučaja utvrđuju se - rekao je izvor upoznat sa slučajem.