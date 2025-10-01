Načelnik Policijske uprave u Nišu , kao i načelnik Policijske stanice Doljevac , komandir Policijske ispostave Doljevac i v. d. načelnika Odeljenja za upravne poslove PU u Nišu udaljeni su sa rada i protiv njih je pokrenut postupak zbog učinjene teške povrede službene dužnosti, a u vezi sa nestankom oružja iz PS Doljevac, saopštio je MUP .

Bojan Đorđević rođen je u Nišu, završio je osnovnu i srednju školu u Nišu i Policijsku akademiju u Beogradu. Bio je zamenik načelnika službe u Upravi kriminalističke policije, kao i zamenik načelnika PU u Nišu. U dugogodišnjoj policijskoj karijeri, 2021. godine rukovodio je višemesečnom rasvetljavanju jednog od najbrutalnijih krivičnih dela izvršenog u Srbiji, ubistvo i spaljivanje tročlane porodice Đokić u Aleksincu. Lično je učestvovao u prikupljanju materijalnih dokaza i pronašao sredstvo izvršenja krivičnog dela (pištolj) koji su doprineli da se izvršilac krivičnog dela pravosnažno osudi na doživotnu kaznu zatvora.