Slušaj vest

Načelnik Policijske uprave u Nišu, kao i načelnik Policijske stanice Doljevac, komandir Policijske ispostave Doljevac i v. d. načelnika Odeljenja za upravne poslove PU u Nišu udaljeni su sa rada i protiv njih je pokrenut postupak zbog učinjene teške povrede službene dužnosti, a u vezi sa nestankom oružja iz PS Doljevac, saopštio je MUP.

Takođe, protiv zamenika načelnika PU u Nišu i načelnika Odeljenja policije, kao i zamenika komandira Policijske ispostave Doljevac i jednog policijskog službenika u PI Doljevac pokrenut je disciplinski postupak zbog učinjene teške povrede službene dužnosti.

Za novog načelnika PU Niš postavljen je potpukovnik policije Bojan Đorđević.

Bojan Đorđević rođen je u Nišu, završio je osnovnu i srednju školu u Nišu i Policijsku akademiju u Beogradu. Bio je zamenik načelnika službe u Upravi kriminalističke policije, kao i zamenik načelnika PU u Nišu. U dugogodišnjoj policijskoj karijeri, 2021. godine rukovodio je višemesečnom rasvetljavanju jednog od najbrutalnijih krivičnih dela izvršenog u Srbiji, ubistvo i spaljivanje tročlane porodice Đokić u Aleksincu. Lično je učestvovao u prikupljanju materijalnih dokaza i pronašao sredstvo izvršenja krivičnog dela (pištolj) koji su doprineli da se izvršilac krivičnog dela pravosnažno osudi na doživotnu kaznu zatvora.

Ne propustiteHronikaDIREKTOR PRIVREDNOG DRUŠTVA UHAPŠEN U SMEDEREVU! Zbog utaje poreza: Oštetio budžet Srbije za 200 miliona dinara: Tereti se i za falsifikovanje službenih isprava
utaja-poreza-neplatise-prijava.jpg
HronikaŽENA TVRDI DA JU JE UBO NOŽEM I OTEO DETE (2)! Drama u Batajnici - muškarac negira napad
WhatsApp Image 2025-06-30 at 5.04.18 PM.jpeg
HronikaTELO MUŠKARCA IZVUČENO IZ DUNAVA: Isplivalo kod poznatog restorana u Zemunu
whatsapp-image-20230320-at-10.54.47-am.jpg
HronikaMINISTAR PRAVDE OTVORIO SAVETOVANJE JAVNIH IZVRŠITELJA: Bez izvršenja sudskih odluka ne možemo govoriti o efikasnom pravosuđu
Ministar pravde Nenad Vujić