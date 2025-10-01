Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala i Policijske uprave u Smederevu, nakon višemesečnog rada, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom i Poreskom policijom — Odsek u Smederevu, uhapsili su M. P. (56), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela poreska utaja i falsifikovanje službene isprave.

M. P. se sumnjiči da je, kao direktor privrednog društva, u nameri da izbegne plaćanje poreza na dobit pravnih lica, u poreskim prijavama za dve poslovne godine prikazao netačne podatke o visini poreskih obaveza tako što je, na osnovu više od 500 simulovanih računa dobavljača, neosnovano umanjio osnovicu za obračun poreza na dobit, jer je u bilansu takve račune prikazivao kao troškove nabavke, iako takav promet nije ni izvršen.

Sumnja se da je na ovaj način budžet Republike Srbije oštećen za više od 196 miliona dinara.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni osnovnom javnom tužiocu u Smederevu.