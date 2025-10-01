Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala i Policijske uprave u Smederevu, nakon višemesečnog rada, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom i Poreskom policijom — Odsek u Smederevu, uhapsili su M. P. (56), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela poreska utaja i falsifikovanje službene isprave.

M. P. se sumnjiči da je, kao direktor privrednog društva, u nameri da izbegne plaćanje poreza na dobit pravnih lica, u poreskim prijavama za dve poslovne godine prikazao netačne podatke o visini poreskih obaveza tako što je, na osnovu više od 500 simulovanih računa dobavljača, neosnovano umanjio osnovicu za obračun poreza na dobit, jer je u bilansu takve račune prikazivao kao troškove nabavke, iako takav promet nije ni izvršen.

Sumnja se da je na ovaj način budžet Republike Srbije oštećen za više od 196 miliona dinara.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni osnovnom javnom tužiocu u Smederevu.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaDIREKTORI PRIVREDNIH DRUŠTAVA IZ KRUŠEVCA I SMEDEREVA UTAJILI VIŠE OD 16,9 MILIONA DINARA Uhapšeni zbog utaje poreza i falsifikovanja službene isprave
IMG_20250615_014819.jpg
HronikaOŠTETILI DRŽAVNI BUDŽET ZA 16 MILIONA DINARA: Uhapšeno dvoje - evo kako su utajili porez
1745961785407.jpg
HronikaNOVOPAZARAC (38) NA PREVARU ZGRNUO SKORO 28 MILIONA! Policija mu ušla u trag, pa mu osujetila plan: OVO JE BILA NJEGOVA ŠEMA! Evo i šta su mu sve pronašli FOTO
Poreska utaja (1).jpg
HronikaDIREKTOR FIRME S NOVOG BEOGRADA OPTUŽEN ZA UTAJU POREZA: Tužilaštvo traži da bude osuđen na 15 meseci zatvora
katanac-poreska-inspekcija-finansijska-foto-filip-plavcic.jpg