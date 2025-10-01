Slušaj vest

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Novi Beograd doneli su rešenje o zadržavanju okrivljenog A.R. (31) zbog sumnje da je izvršio tri krivična dela nasilje u porodici.

- Okrivljenom se stavlja na teret da je dana 29.09.2025. godine, u porodičnoj kući izvršio krivična dela na štetu svoje vanbračne supruge, oca i majke na taj način što im je uputio pretnje po život i ugrozio im spokojstvo i duševni mir - navodi se u saopštenju tužilaštva.

U prisustvu branioca po službenoj dužnosti, kako se dodaje, okrivljeni je izjavio da ne želi da iznosi odbranu.

- Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo nadležnom sudu predlog da se prema okrivljenom rešenjem odredi pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi uticati na svedoke, kao i da će ponoviti krivično delo, imajući u vidu da je okrivljeni ranije već krivično osuđivan, da su prema njemu već izricane hitne mere u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, kao i da postoji sumnja na zloupotrebu narkotika, alkohola i antipsihotika, zbog čega je pritvor nužna mera za nesmetano vođenje krivičnog postupka i obezbeđenje prisustva okrivljenog prema kome će u daljem toku postupka biti doneta i naredba za psihijatrijsko veštačenje - saopšteno je iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva.

Ne propustiteCrna GoraDVA MUŠKARCA UHAPŠENA ZBOG NASILJA U PORODICI: Maltretirali žene i decu
muž.jpg
HronikaNALJUTILA SE NA MUŽA PA MU SRUČILA RAKIJU U FACU USRED KAFANE: Kad su došli kući usledio još veći haos - Drama u Vranju
IMG_20250331_100444.jpg
HronikaŠUTIRAO ŽENU NOGOM, PA JOJ PRETIO DA ĆE JE UBITI: Jezivo porodično nasilje u Beogradu - nasilnik uhapšen, pronađen mu i pištolj
IMG_20250224_083401.jpg
HronikaSTRAŠNO NASILJE U PORODICI: Pretukao ženu zbog kiselog mleka, nasilniku zasmetalo što je poslala babu da kupi jer nije htela da ostavi dete sa temperaturom?!
nenad-kostic-maj-2022-3333.jpg