- Okrivljenom se stavlja na teret da je dana 29.09.2025. godine, u porodičnoj kući izvršio krivična dela na štetu svoje vanbračne supruge, oca i majke na taj način što im je uputio pretnje po život i ugrozio im spokojstvo i duševni mir - navodi se u saopštenju tužilaštva.

- Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo nadležnom sudu predlog da se prema okrivljenom rešenjem odredi pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi uticati na svedoke, kao i da će ponoviti krivično delo, imajući u vidu da je okrivljeni ranije već krivično osuđivan, da su prema njemu već izricane hitne mere u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, kao i da postoji sumnja na zloupotrebu narkotika, alkohola i antipsihotika, zbog čega je pritvor nužna mera za nesmetano vođenje krivičnog postupka i obezbeđenje prisustva okrivljenog prema kome će u daljem toku postupka biti doneta i naredba za psihijatrijsko veštačenje - saopšteno je iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva.