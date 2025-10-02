Slušaj vest

Tuča na svadbi koja se dogodila za vikend u Gornjem Milanovcu odjeknula je kao bomba i u javnosti je izazvala brojne komentare, ali to nije jedino svadbeno veselje koje je prekinuto na tako ružan način! Umesto pesme i igre često se dogodi da domaćini i gosti "izgube kompas", pa dođe do nemislih scena koje se potom danima i mesecima prepričavaju.

Podsetimo, u nedelju 28. septembra oko 22 sata pred sam kraj svadbe u jednom poznatom hotelu u Gornjem Milanovcu dogodila se opšta tuča u kojoj su udarce zadobili i sami mladenci. Osnovno javno tužilaštvo u Gornjem Milanovcu obavešteno je o nedeljnom incidentu i istraga je u toku, za sada nije niko uhapšen, niti osumnjičen.

- Navodno, mladoženja je u toku veselja prišao ženi jednog gosta i zamerio mu da se neprimereno ponaša. Ta gošća je burno reagovala i izgrebala je mladoženju po licu. Tada se umešala, navodno, i mlada koja se posvađala sa gošćom koja ju je zatim nokautirala i iscepala joj venčanicu - podseća izvor i dodaje da je tada usledila opšta makljaža gostiju.

Tuča je prijavljena policiji, pa je na svadbeno veselje upala i policija i ekipa Hitne pomoći koja je morala da interveniše, jer je bilo povređenih gostiju. Kako se može videti na video snimku koji je objavio portal 192 i lekari Hitne pomoći su bili gurani i udarani tokom incidenta.

"Oživljavala sam muža! Sva sam mokra!"

Sukob na svadbenom veselju u Gornjem Milanovcu, kako smo već napomenuli, samo je jedno u nizu i podseća na tuču iz 2023. u jednom novootvorenom luksuznom restoranu u Mionici kada je došlo je do sukoba između pripadnika obezbeđenja i pojedinih svatova, a u tuči su učestvovali mladoženja i njegov otac.

- Radnici obezbeđenja su reagovali, navodno, kada je jedan od gostiju slomio čašu i popeo se na stolicu. Bilans tog veselja na kraju je bio - sedam povređenih svatova, među kojima je teške povrede zadobio mladin brat - podseća naš sagovornik. Nakon skandalozne tuče na svadbi, za medije se oglasila i mlada koja je i sama završila u modricama nakon veselja.

Tuča obezbeđenja i svatova na svadbi u Mionici Izvor: Kurir

- Išla sam da se presvučen, a onda sam čula neku buku. Vratila sam se i bukvalno se ugurala u toalet gde je obezbeđenje tuklo mog brata i muža. Molila sam ih da ih puste, nisam mogla da sedim skrštenih ruku dok ih oni biju. Brat mi je završio u valjevskoj bolnici s težim povredama, a mog muža su toliko jako gurnuli da je pao i udario glavom o pod. Bukvalno smo ga oživljavali. I ja imam posekotine i čvorugu na glavi, sva sam modra! Umesto da taj dan pamtim kao najlepši u životu, ja ga pamtim po tuči i haosu - rekla je tada ova mlada, a detaljnije o tome šta je ispričala možete pročitati OVDE.

Pevač jedva izvukao živu glavu

Na veseljima se čovek može svega nagledati kada se popije koja čaša više, a najbolji svedoci su muzičari koji i pored svih situacija koje su, neretko, na ivici incidenta moraju da opravdaju poverenje domaćina i da pevaju i sviraju bez obzira na sve okolnosti. Povodom toga nedavno je pričao i pevač Ljuba Perućica koji je istekao da se u svojoj dosadašnjoj karijeri svega nagledao i da je jednom prilikom jedva izvukao živu glavu.

Pevač Ljuba Perućica Foto: Kurir Televizija

- Doživljavam razne neprijatnosti s vremena na vreme, jer se neki ljudi promene kada popiju koju čašu. Dešavalo se da momci razbiju ceo lokal dok pevam i da nam flaše i čaše bukvalno proleću pored glava. Čak se desilo i da su se svi svatovi tukli između sebe i da nismo znali gde da pobegnemo u tom haosu - naveo je Perićica.