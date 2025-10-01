Slušaj vest

Muškarac S.I. (37) ubo je nožem u stomak svoju emotivnu partnerku (20) i oteo joj bebu iz naručja, saznaje Kurir.

Ovaj užas dogodio se danas oko 13.30 u Batajnici ispred jedne prodavnice.

Stravičnom napadu prethodila je svađa.

Nasilnik je sa bebom pobegao kolima.

Policija je brzo reagovala, stigla ga i uhapsila.

Povređenoj devojci konstatovane su teške telesne povrede. Zbrinuta je u KBC Bežanijska kosa.

