Brza reakcija policije
HOROR U BATAJNICI! Izbo svoju devojku (20) u stomak i oteo joj bebu iz naručja, nesrećna žena s teškim povredama prevezena u bolnicu - nasilnik (37) uhapšen
Slušaj vest
Muškarac S.I. (37) ubo je nožem u stomak svoju emotivnu partnerku (20) i oteo joj bebu iz naručja, saznaje Kurir.
Ovaj užas dogodio se danas oko 13.30 u Batajnici ispred jedne prodavnice.
Stravičnom napadu prethodila je svađa.
Nasilnik je sa bebom pobegao kolima.
Policija je brzo reagovala, stigla ga i uhapsila.
Povređenoj devojci konstatovane su teške telesne povrede. Zbrinuta je u KBC Bežanijska kosa.
Reaguj
Komentariši