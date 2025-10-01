Slušaj vest

Žorž Stanković ubijen je pre tačno 32 godine. Bio je jak "kao zemlja", važio je za jednog od najboljih boksera, a snagu je pokazivao i van ringa.

Žorž je pripadao staroj gardi žestokih momaka i jedan je od prvih koji je u Beogradu oformio ekipu, koja je posle za njega radila i u inostranstvu. Kada su došle devedesete, već je bio bogat, vodio je legalne unosne poslove i držao brojne lokale.

Ubijen je 1993. godine, navodno zbog sukoba sa Kobrom, koji je likvidiran 10 godina kasnije.

Žorž je trenirao boks u Crvenoj zvezdi šest godina, a tri puta je bio vicešampion Srbije. Mnogi su spremni da kažu takav bokser među crveno-belima ni pre ni posle nije postojao. Navodno je tukao i Đorđa Božovića Gišku, koji je branio boje Radničkog sa Vračara, a jednom prilikom je navodno čak i Ljubomir Magaš, poznatiji kao Ljuba Zemunac, izjavio kako u fer tuči, na ruke, može da ga dobije jedino Žorž.

Oni koji su ga poznavali tvrde da je Stanković, koji je odrastao u Novom Beogradu, posedovao neverovatnu fizičku i mentalnu energiju. Izazivao je strahopoštovanje gde god da se pojavi.

Kasnije se razočarao u sport.

"Bivši sportisti umiru kao siromašni i alkoholičari", govorio je Žorž i okrenuo se biznisu.

SUKOB SA MIŠOM KOBROM

Milivoje Matović zvani Miša Kobra je u Beogradu vozio taksi, a 80-ih godina je otišao u Nemačku. Tamo je postao odličan pokeraš, kada je i dobio nadimak Kobra. U Australiju je stigao 1986, gde je takođe radio kao taksista, ali se vrlo brzo obogatio, zahvaljujući pokeru.

Večeri kada je ubijen, Miša se žalio da mu prete neki ljudi, jer je imao neraščišćene račune sa članovima porodice pokojnog Žorža Stankovića. Ubijen je u sačekuši, kada su mu ispaljena tri metka u stomak.

Miša Kobra je početkom 90-ih imao sukob sa Žoržom Stankovićem zbog toga što je ovaj maltretirao Mišinog mlađeg brata Bracu. Kada je Miša upozorio Žorža da mu ne dira brata zbog kockarskih dugova, koje će on da podmiri, Stanković je u Australiju poslao svog sina Baticu da preti Kobri.

Mišin drug Boža Cvetić, ispričao je:

"Vadio je pištolj na nas. Ja sam ga bacio preko stola na ulicu i posle toga je Batica deportovan u Srbiju".

Tri godine posle Žorža, ubijen je i Batica Stanković, ali se potom na Mišu Kobru okomio Jovica Ciganin.

"Jovica je 2003. napao Mišinu ženu, ja sam ga složio na pod, a Miša mu je pucao u usta. Jovica je preživeo i nastavio da preti Miši i meni. Kada je Miša ubijen 2003, svi australijski mediji su nekoliko dana pisali o tome kao o obračunu u srpskom podzemlju u Sidneju", ispričao je Boža.

ZNAO DA SE ZALJUBI DO UŠIJU

Iako fizički snažan, Žorž je imao nežno srce, umeo je da se zaljubi, ali i razočara u voljenu osobu. Uhapšen je dok je bio ozbiljno zaljubljen u izvesnu Ljubicu. Kad je u zatvoru čuo da je ona našla novog partnera, tražio je slobodan vikend, došao je kod Ljubice, i, kad su svi očekivali da smrvi i nju i njenog novog dečka, on joj je prišao i rekao:

"Sećaš se Skarlet O’Hare i Reta Batlera? E, to smo bili ti i ja, a sad je kraj filma".