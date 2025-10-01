Slušaj vest

Igor S. (37), koji se sumnjiči da je danas na ulici u Batajnici napao i ubo možem bivšu partnerku G. P. (20) prema nezvaničnim informacijama, sam se predao policiji posle krvavog pira ispred njene kuće.

- Njih dvoje su bili u vezi par meseci, od maja do avgusta. Danas je došao ispred njene kuće, sačekao je kada je izlazila i posle kraće svađe, izvadio je nož i ubo je u rebra - opisuje sagovornik Kurira šta se dogodilo.

Nakon toga, uzeo je njenu petomesečnu bebu i odneo je u prodavnicu u kojoj radi njena majka.

G. P. je ukazana pomoć i konstatovane su joj lakše povrede a istragu je preuzelo nadležno osnovno tužilaštvo.