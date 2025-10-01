Slušaj vest

Juče je cela Srbija s nevericom čitala i gledala kako se svadbeno veselje u Gornjem Milanovcu pretvorilo u grupnu makljažu koja je nastala između gostiju i mladenaca — a potom su očevici krenuli da prepričavaju o tome šta se dogodilo i kako — da se i Tužilaštvo oglasilo. Ipak, jedno je sigurno — dan koji će mladenci i njihove porodice pamtiti zauvek — ali ne po lepom.

Naime, kako je Kurir pisao, do tuče je došlo na jednoj svadbi u Gornjem Milanovcu, a snimak masovne tuče je ubrzo postao i viralan na mrežama.

Policija je o incidentu obaveštena 28. septembra oko 22 časa, a nakon prijave je intervenisala i Hitna pomoć u poznatom hotelu u pomenutom gradu, u kom je organizovana svadba.

Tuča na svadbi Foto: printscreen/instagram/192_rs

Kako je došlo do tuče?

Prema prvim informacijama, prvobitno je rečeno da je to tuče došlo kada je jedna od gošći fizički nasrnula na mladu i udarila je. Ali je ubrzo došlo do veleobrta — te je otkriveno, prema izjavama svedoka, da je zapravo mladoženja prišao jednoj od gošći i navodno je zamolio da smiri svog supruga.

- Svadba je upriličena u jednom poznatom gornjomilanovačkom hotelu. Sve je bilo u redu do nekih 22 sata, kada je jedan od gostiju počeo neprimereno da se ponaša. Kako sam čuo, tada je mladoženja prišao supruzi od tog čoveka i rekao joj, navodno, da smiri malo muža. Međutim, žena je tada pobesnela i valjda izgrebala mladoženju po licu, što je videla mlada i prišla je da brani novopečenog muža - ispričao nam je izvor kako je došlo do haosa na svadbenom veselju.

Prema njegovim rečima, kada je mlada prišla zavađenima, žena ju je udarila.

- Baš je jako udarila, da li je bio šamar ili pesnica, ne znam, ali mlada je pala na pod i pocepala joj je venčanicu!Posle toga je nastao totalni lom - kaže sagovornik i nastavlja:

- Ta žena koja je napala mladence, pošto je nokautirala mladu, prevrnula se, tj srušila se na pod. Neko od svatova je pozvao Hitnu pomoć i tek tada je nastala nova drama. Lekari iz Hitne hteli su da pruže pomoć toj ženi koja je ležala na podu, delovalo je kao da je bez svesti, ali ih je njen muž gurao i odvraćao... Ma strašno, bruka i sramota. Jedva su ih policajci razdvojili i smirili.

Zašto mi pipaš ženu?!"

Mlada je nakon okršaja rekla ženi "nemoj da mi praviš probleme na svadbi, izađi napolje!".

Nakon što je krenula ka izlaznim vratima, gošća je se iznenada srušila. Jedan od gostiju odmah je pozvao hitnu pomoć, koja je brzo stigla na lice mesta, a u ekipi je bio i dr Stanojević.

Prilazeći onesvešćenoj ženi, doktor joj je uhvatio ruku kako bi proverio puls. Međutim, u tom trenutku njen suprug je nasrnuo na lekara, vičući: "Zašto mi pipaš ženu?", pokušavajući da ga odgurne i udari, ispričao je za agenciju Rina jedan od svedoka.

U sveopštoj gužvi umešalo se još nekoliko gostiju, koji su stali u odbranu doktora i sprečili veći incident.

Glavna tema u Gornjem Milanovcu

Tuča na svadbi od nedelje je tema broj jedan u Gornjem Milanovcu.

- O tome bruji ceo grad! Nema ko nije spomenuo taj događaj. Sad ne znamo šta je konkretno dovelo do toga, da li su ti rodbinski odnosi od ranije bili narušeni ili je svemu kumovao alkohol, ne znamo. Jedno je sigurno, svadbeno veselje je upropašćeno, a mlada je završila u modricama i s pocepanom haljinom. I na sve to, postali su tema tračarenja u čitavom gradu - priča nam jedan gornjomilanovčanin.

Inače, na objavljenom video-snimku, primećuje se i da muzika sve vreme svira, bez obzira na to što je izbila tuča.

- Interesantno je da pevač nije prekinuo pevanje kada je došlo do teškog incidenta. Dok se svatovi biju, sve vreme se u pozadini čuje pesma "Pozdravi je, pozdravi", koju u originalu izvodi Mirosav Ilić - kaže izvor.

Tuča na svadbi Foto: Printscreen Instagram/192_rs

Oglasilo se Tužilaštvo

- Povodom predmetnog događaja koji se dogodio dana 28.09.2025. godine u hotelu "Šumadija" u Gornjem Milanovcu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Gornjem Milanovcu još uvek nije formiran predmet, a dežurni javni tužilac je naložio Policijskoj stanici Gornji Milanovac prikupljanje potrebnih obaveštenja, uzimanje izjava od svih učesnika događaja, te prikupljanje medicinske dokumentacije za povređena lica, nakon čega će kvalifikovati eventualno krivično delo ili uputiti na podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, a u vezi događaja koji se dogodio na svadbi nijedno lice nije privedeno, a bilo je postupanja Službe hitne pomoći Zdravstvenog centra Gornji Milanovac u cilju ukazivanja lekarske pomoći povređenim licima - navodi se u saopštenju OJT u Gornjem Milanovcu koje je dostavljeno Kuriru.