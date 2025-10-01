Slušaj vest

Organizator grupe 11 ljudi iz Srbije koji su uhapšeni pre dva dana zbog, između ostalog, postavljanja svinjskih glava kod džamija u Parizu, i dalje je u bekstvu, a kako Kurir saznaje, reč je o M.G, bivšem vođi navijačke grupe Principi iz Novog Sada.

On je, prema operativnim podacima, navodno pod paravanom navijačke grupe dilovao drogu i bio blizak saradnik Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Učestvovao u protestima

- Takođe, prema operativnim podacima, on je učestovao u organizaciji protesta u martu 2022. godine pred predsedničke i parlamentarne izbore sa ciljem destabilizacije bezbedno političke situacije u zemlji i nasilnog rušenja vlasti u Srbiji - otkriva izvor Kurira.

Jedan od uhapšenih Foto: Printscreen Youtube/TF1 INFO

Kako dalje saznajemo, neki od uhapšenih članova grupe u dosijeu imaju ubistvo i trgovinu narkoticima. Inače, za 9 uhapšenih određen je pritvor, dok su dve osobe dobile kućni pritvor.

Kako je saopšteno, u koordinisanoj akciji BIA, PU Smederevo i VJT Smederevo uhapšeno je 11 osoba sa područja Velike Plane i Beograda i to F.P., N.Ć., A.S., A.B., Đ.P.,S.P., N.Ž., N.D., A.M., N.S. i D.M., zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela Udruživanje radi vršenja krivičnih dela rasna i druga diskriminacija i špijunaža.

Saopšteni detalji

- Postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni M.G. koji se nalazi u bekstvu, postupajući po instrukcijama strane obaveštajne službe, na teritoriji Srbije organizovao i obučavao grupu srpskih državljana – osumnjičene D.M., B.Đ., P.Đ., N.Ć., A.S., D.M., F.P., A.B., Đ.P., N.Ž.,S.P., N.S., N.D. i A.M. koja je, uz pomaganje K.S., imala za cilj da na osnovu razlike u rasi, boji kože, verskoj pripadnosti, nacionalnosti i etničkom poreklu, na teritoriji Francuske i Nemačke, krši osnovna ljudska prava i slobode zajemčene opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i ratifikovanim međunarodnim ugovorima - stoji u saopštenju, u kom se dalje dodaje: