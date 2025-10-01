Slušaj vest

Igor S. (37) se sumnjiči da je danas na ulici u Batajnici napao i ubo nožem bivšu partnerku G. P. (20) i oteo joj petomesečnu bebu, a tim povodom oglasio se MUP Srbije:

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Zemun, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su I. S. (1988) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nasilničko ponašanje i ugrožavanje sigurnosti.

On se sumnjiči da je danas blizu jedne prodavnice u Batajnici, nakon kraće rasprave, dvadesetogodišnjoj bivšoj emotivnoj partnerki nožem naneo povredu u predelu grudnog koša, otevši joj njeno dete iz naručja.

I. S. je potom vozilom odvezao nepovređeno dete kod bivše tašte, a policija ga je ubrzo uhapsila i pronašla nož za koji se sumnja da je korišćen u ovom krivičnom delu.

Povređena dvadesetogodišnjakinja zbrinuta je u KBC Bežanijska kosa, gde su joj konstatovane lake telesne povrede.