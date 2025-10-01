Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala i PU u Sremskoj Mitrovici uhapsili su M. P. (1975) iz Novih Banovaca i M. P. (1975) iz Jabuke, opština Pančevo, zbog postojanja osnova sumnje da su u saizvršilaštvu izvršili krivično delo krijumčarenje oštetivši budžet Republike Srbije za oko 1.700.000 dinara.

Policijski službenici su osumnjičene zatekli u Novim Banovcima, u neposrednoj blizini desne obale Dunava, koji su se, primetivši policiju, udaljili čamcem u nepoznatom pravcu.

Tom prilikom, za sobom su ostavili traktor marke "Belarus" sa prikolicom prepravljenom u cisternu, u kojoj se nalazilo oko 5.500 litara naftnih derivata, kao i baržu prepravljenu u cisternu u kojoj se nalazilo oko 2.000 litara naftnih derivata i pumpa za pretakanje nafte.

Utvrđeno je da su traktor i prikolica u vlasništvu M. P. iz Novih Banovaca, dok naftni derivati, sumnja se, pripadaju M. P. iz Jabuke.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi.

