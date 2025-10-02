Slušaj vest

Lazar Marinković Lucifer, koji je i ranije označen kao saradnik kriminalnog klana Veljka Belivuka, uhapšen je zbog sumnje da je povezan sa pucnjavom u lokalu u Višnjičkoj banji. U pucnjavi je povređeno pet osoba, dve žene i tri muškarca. Njemu je određeno policijsko zadržavanje do 48h, dok se za ostalim počiniocima i dalje traga. O tome koliko je napadač opasan i koliko je jak motiv pucnjave, za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" govorio je Ratomir Antonović, kriminolog.

1/8 Vidi galeriju Uviđaj nakon pucnjave u Višnjičkoj banji Foto: Boba Nikolić

- On je izuzetno opasan, videli smo da je izvršio delo na način da je izazvao opšte ugrožavanje javne sigurnosti i bezbednosti i da je, nažalost, bilo dosta ljudi koji su kolateralna šteta i slučajno su se našli na meti napadača - ističe Antonović.

O epilogu ovog slučaja, odnosno motivu napadača, Antonić je rekao:

- Razlog može da bude svašta, od kriminalnog obračuna do obračuna zbog nekog duga ili neuzvraćene ljubavi, motivi mogu da budu veoma široki i različiti, ali je sigurno da se radi o nekom jakom. Odlučiti se na izvršenje ovako teškog krivičnog dela sigurno mora da ima jak motiv.

OBRAČUN ZBOG DUGA ILI NEUZVRAĆENA LJUBAV? Kriminolog o motivu pucnjave u Višnjičkoj banji: Iza svega stoji nešto jako, Lucifer je izuzetno opasan! Izvor: Kurir televizija

