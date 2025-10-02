Slušaj vest

Jaka eksplozija odjeknula je sinoć iz jednog stana u zgradi u Kosovskoj ulici u Beogradu, a u ovoj nesreći jedna osoba je stradala. Stanari zgrade su u stahu izašli iz svojih stanova.

- Sedeo sam u stanu kada je odjednom nešto eksplodiralo. Čula se jaka detonacija, kao da je pukla bomba. Mislio sam da je nešto preko puta, a onda sam video da staklo i prozori padaju sa sprata iznad mene - priča stanar zgrade.

Jedan od stanara kaže da je po izlasku iz stana prošao pored stana u kom se dogodila eksplozija.

- Uplašio sam se i izleteo iz stana. Video sam na stepenicama patike, cigle, stvari su izletele iz stana u kom se dogodila eksplozija. Video sam razvaljena vrata i da je unutra ruševina, voda je šikljala na sve strane - kažu uplašene komšije.

Eksplozija u centru Beograda Foto: Stefan Stojanović MONDO, Kurir/Mihajlo Pavlović

Od jake detonacije, iz stana su na ulicu pali prozori i ograde, staklo je rasuto svuda po ulici.

Dolaskom na lice mesta policija je ustanovila da je nakon eksplozije u stanu na trećem spratu došlo i do većih oštećenja, a pretragom stana, vatrogasci-spasioci su pronašli jednog muškarca u besvesnom stanju.

Ekipa Hitne pomoći konstatovala je smrt muške osobe, a telo će, po nalogu tužilaštva, biti prevezeno na Institut za sudsku medicinu.

Eksplozija plinske boce u Kosovskoj Izvor: Kurir/Mihajlo Pavlović

 (Kurir.rs/Blic)

