U Beogradu, u zgradi u Kosovskoj ulici na trećem spratu, u stanu broj 12, sinoć se dogodila snažna eksplozija u kojoj je urušen pregradni zid između dva stana.

U stanu je pronađeno telo za sada neidentifikovanog lica, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva naložena je obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Uzrok eksplozije još nije poznat. Istraga će pokazati da li je do detonacije mogla dovesti plinska boca, s obzirom na to da bojler u stanu nije oštećen.

1/30 Vidi galeriju Eksplozija u centru Beograda Foto: Stefan Stojanović MONDO, Kurir/Mihajlo Pavlović

Zbog nestanka struje i bezbednosnih razloga, uviđaj je nastavljen danas, a na licu mesta nalazi se i veštak građevinske struke.

Naloženo je da se utvrdi koja su lica prijavljena na pomenutoj adresi, dok je prostor obezbeđen radi sigurnosti građana i očuvanja dokaza.