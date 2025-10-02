Hronika
DA LI PLINSKA BOCA MOŽE DA IZAZOVE OVAKVU EKSPLOZIJU? Urušen pregradni zid između dva stana u Kosovskoj ulici, bojler nije oštećen! U stanu pronađeno telo
U Beogradu, u zgradi u Kosovskoj ulici na trećem spratu, u stanu broj 12, sinoć se dogodila snažna eksplozija u kojoj je urušen pregradni zid između dva stana.
U stanu je pronađeno telo za sada neidentifikovanog lica, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva naložena je obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.
Uzrok eksplozije još nije poznat. Istraga će pokazati da li je do detonacije mogla dovesti plinska boca, s obzirom na to da bojler u stanu nije oštećen.
Eksplozija u centru Beograda Foto: Stefan Stojanović MONDO, Kurir/Mihajlo Pavlović
Zbog nestanka struje i bezbednosnih razloga, uviđaj je nastavljen danas, a na licu mesta nalazi se i veštak građevinske struke.
Naloženo je da se utvrdi koja su lica prijavljena na pomenutoj adresi, dok je prostor obezbeđen radi sigurnosti građana i očuvanja dokaza.
Istraga je u toku.
