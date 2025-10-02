Slušaj vest

Sve češće gledamo snimke nasilja na svadbama, a poslednji slučaj iz Gornjeg Milanovca kada je gošća udarila mladu pa je izbila opšta tuča, o čemu se oglasilo i tužilaštvo otvara važno pitanje šta je u ovakvim situacijama prekršaj, a šta krivično delo?

Dr Ana Kastratović, advokat, za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" razjasnila je pravni okvir i šta konkretno mogu da očekuju učesnici ovakvih incidenata.

- Jako je važno da se preduzmu dokazne radnje kako bi se to utvrdilo, a konkretna kvalifikacija zavisiće upravo od tih izvršenih dokaznih radnji. Mi imamo iz saopštenja Osnovnog javnog tužilaštva zapravo informaciju da su oni već krenuli sa preduzimanjem dokaznih radnji i da je policijskoj stanici naloženo da ispituje određena lica, da prikuplja dokaze i medicinsku dokumentaciju. Tek kad se ta faza postupka završi, mi ćemo imati informaciju da li će se to kvalifikovati kao krivično delo ili će lica biti upućena da pokrenu prekršajni postupak - objasnila je Kastratović.

Dodala je da se krivična dela kvalifikuju kada imaju intenzivnije posledice po zaštićena pravna dobra, odnosno kada dolazi do težeg ugrožavanja ili povređivanja.

Na pitanje da li postoji odgovornost vlasnika sale ili organizatora svadbe ukoliko nije obezbedio zaštitu ili blagovremeno reagovao, Kastratović je rekla:

- To je isto deo postupka koji sada javni tužilac treba da utvrdi, ali svakako će se prvo utvrđivati odgovornost učesnika u ovom događaju koji se naziva masovna tuča. Ovde će biti pre svega govora o prekršajima i zakonu o javnom redu i miru, s obzirom na to da se hotel može kvalifikovati kao javno mesto. I tu ne treba da mešamo, iako postoji privatni događaj, svadba, naglasak nije na privatnom karakteru događaja, već na činjenici da se sve događa na javnom mestu, jer hotelu ima pristup svako lice. U tom smislu može biti elemenata prekršaja koji je u članu 9. Zakona o javnom redu i miru - naglasila je Kastratović.

Prema njenim rečima, u pitanju može biti vređanje, vršenje nasilja, tuča i pretnja, za šta je propisana novčana kazna od 50.000 do 150.000 dinara i kazna zatvora od 30 do 60 dana.

- Može biti govora i o određenim krivičnim delima, pošto imamo informacije da su udarili mladu, da je čak napadnut zdravstveni radnik. U tom smislu može biti govora o lakoj telesnoj povredi, o krivičnom delu učestvovanja u tuči u određenim okolnostima, kao i o napadu na zdravstvenog radnika. Za ova dela propisana je novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine, dok je u slučaju lake telesne povrede propisana novčana kazna ili kazna zatvora do jedne godine. U svakom slučaju, za ozbiljnija krivična dela, kao što je nasilničko ponašanje i učestvovanje u tuči, kazna zatvora može biti do tri godine - istakla je Kastratović.

