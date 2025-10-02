Slušaj vest

Muškarac (58) koji je pretučen u Leskovcu u noći između petka i subote, preminuo je u UKC Niš, potvrđeno je Kuriru.

Njega je, kako se sumnja, na ulici pretukao maloletnik (17) koji je odmah nakon incidenta uhapšen.

Kako saznajemo, on je povredama podlegao u noći između utorka i srede, dva dana dana nakon prebijanja.

O tuči su se ranije oglasili iz Policijske uprave Leskovca, a u saopštenju su naveli da su uhapsili sedamnaestogodišnjeg mladića zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda.

- On se sumnjiči da je u noći između petka i subote, nakon kraće rasprave na ulici udario muškarca (58) u predelu glave, usled čega je oštećeni pao na asfalt i zadobio teške telesne povrede - saopštila je Policijska uprava Leskovac.

Osumnjičenom je nakon saslušanja, na predlog Višeg javnog tužilaštva, određen pritvor do 30 dana.

- Budući da je čovek preminuo, krivično delo koje se stavlja osumnjičenom na teret najverovatnije će biti prekvlafikovano u teže - kaže sagovornik.

Razlog kobne tuče

Kako saznaje Rešetka, ovog mladića i njegovog druga najpre su napali, bez ikakvog valjanog razloga, sinovi preminulog pedesetosmogodišnjaka, i to biber sprejem.

- Bez valjanog razloga su napali momke biber sprejom. Oni su počeli da se brane, a u jednom trenutku se u sve umešao otac dvojice napadača. Tokom tuče, on je zadobio udarac u glavu i srušio se na asfalt - navode izvori za lokalni portal.