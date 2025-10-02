Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su Z. J. (29), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako se navodi u saopštenju policije, prilikom pretresa njegove kuće na području Rume, policija je pronašla i zaplenila kilogram i 720 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i dve digitalne vagice.