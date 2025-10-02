Osumnjičenom Z. J. (29) određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti saslušan u tužilaštvu
PU Sremska Mitrovica
ZAPLENJENA DROGA U RUMI: U kući osumnjičenog policija pronašla skoro dva kilograma narkotika!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su Z. J. (29), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Kako se navodi u saopštenju policije, prilikom pretresa njegove kuće na području Rume, policija je pronašla i zaplenila kilogram i 720 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i dve digitalne vagice.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.
