Slušaj vest

Lazar Marinković, zvani Lucifer, koji je juče uhapšen zbog sumnje da je učestvovao u tuči koja je prethodila pucnjavi u ugostiteljskom lokalu u Višnjičkoj banji, u kojoj je ranjeno pet osoba, dobro je poznat policiji i istražiteljima, jer ima debeo policijski dosije.

Podsetimo, policija mu je juče stavila lisice na ruke i to dok je boravio u kućnom pritvoru s nanogicom a navodno se zločin dogodio u vreme dok je bio u redovnoj šetnji.

- Interesantno je da se vratio u kućni pritvor u predviđeno vreme, odnosno nije prekršio meru koju mu je sud, uz saglasnost tužilaštva odredio. Kao i drugi pritvorenici koji imaju nanogciu i Marinković je svakoga dana imao pravo na šetnju. U vreme šetnje, sistem ne detektuje kretanje pritvorenika, već je važno da se u tačno vreme vrati u prostorije u kojima boravi - objašnjava sagovornik Kurira.

Prema njegovim rečima, nije isključeno da je Marinković bio uveren da će mu upravo nanogica poslužiti kao alibi.

1/7 Vidi galeriju Pucnjava u lokalu u Višnjičkoj Banji Foto: Kurir

Kako je Kurir pisao, sumnja se da je pucnjavi u kafiću prethodila svađa dve grupe navijača Partizana.

- Grupa Anti Roma, na čelu sa Marinkovićem, prema izjavama očevidaca, otišla je iz lokala a onda su se ubrzo vratili belim kombijem i zapucali. U pucnjavi su ranjeni i N. N. i D. L. koji su navodno sedeli pre incidenta sa Luciferovom ekipom, ali su oni odbili saradnju sa policijom. Sumnja se da su oni i bili meta - dodaje sagovornik Kurira i podseća da je troje ljudi, koji su se slučajno zatekli u kafiću takođe ranjeno.

Žena koja se slučajno zatekla sa mužem, zadobila je najteže povrede i njeno stanje je i dalje kritično.

Lazar Marinković, Lucifer, koji važi za vođu navijača Partizanove grupe Anti Romi, koja je navodno bila bliska Principima koje je vodio Veljko Belivuk. Belivuk je uhapšen 4. februara 2021. i sudi mu se za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem, a pripadnik klana koji je odlučio da progovori i postane svedok saradnik Nikola Spasojević, pomenuo je i Lucifera tokom jednog suđenja. Spasojević je tada izjavio da je "Luciferu nosio drogu koju je on dalje prodavao".

Lucifer i Belivuk Foto: Zorana Jevtić, Printscreen/Facebook, screenshot MUP Srbije

Marinkoviću se inače pred Specijalnim sudom sudi kao vođi kriminalne grupe koja je prodavala drogu na Karaburmi, na nekoliko poznatih splavova i klubova u Beogradu, kao i da su kokain, marihuanu i druge droge kupcima dostavljali na adresu.

Uhapšen je u martu 2022. i mediji su tada pisali da je reč o kriminalnog grupi koje je "podmladak" Principa i Veljka Belivuka.

Prvom presudom, koju je ukinuo Apelacioni sud u Beogradu, Lucifer i pripadnici njegove kriminalne grupe bili s osuđeni na ukupno 73 godine i devet meseci zatvora. Pošto je Apelacioni sud naložio novo suđenje, na pripremnom ročištu koje je održano u maju ove godine, tužilac se saglasio sa predlogom odbrane i sud je Marinkoviću klasičan pritvor zamenio nanogicom.

Inače, tokom prvog suđenja Marinkoviću, u žižu javnosti dospela je i njegova majka, kod koje je sudska straža pronašla municiju na ulazu u Specijalni sud. Podsetimo, stažari su odmah pozvali policiju, koja je utvrdila da je M. M. u torbi imala sedam metaka.

- Protiv nje je kasnije podignuta optužnica, a branila se da je municiju slučajno pronašla i da je nameravala da je odnese u stanicu policije koja se nalazi preko puta zgrade Specijalnolg suda, u kom se sudi njenom sinu - podseća sagovornik Kurira.