U Kosovskoj ulici sinoć nešto oko 21.30 sati odjeknula je snažna eksplozija iz stana na trećem spratu. Stravična detonacija osetila se i u okolnim zgradama, ali i na ulici gde su oštećena parkirana vozila. U eksploziji nastradala je jedna muška osoba.

Na trećem spratu zgrade sinoć je, prema rečima stanara "puklo kao bomba". Srča, delovi cigli, maltera, kao i nameštaja i stvari nakon eksplozije završili su u hodniku zgrade, ali i u Kosovskoj ulici.

Dolaskom na lice mesta policija je ustanovila da je nakon eksplozije u stanu na trećem spratu došlo i do većih oštećenja, a pretragom stana, vatrogasci-spasioci su pronašli jednog muškarca u besvesnom stanju. Telo je poslato na obdukciju.

O samom identitetu nastradalog muškarca još uvek nema zvaničnih inormacija.

Uviđaj je i dalje u toku.

U eksploziji nije nastradao vlasnik stana

Upravnik zgrade otkriva da u eksploziji nije nastradao vlasnik stana, već kako se sumnja, podstanar.

- Vlasnik stana je jedna žena koja se nije oglašavala nakon nesrećnog slučaja, niti je zvala, nije pitala za pomoć zbog uništenog stana, tako da moguće da još uvek ne zna šta se dogodilo. Ona čak nikad nije dolazila na sastanak stanara - otkriva upravnik zgrade.

Prema nekim informacijama stan je bio iznajmljen od strane nepoznate osobe i nije poznata osnova boravka stanara.

Misteriozan muškarac boravio u zgradi

Kako otkrivaju komšije, međusobno se ne poznaju toliko i niko od njih nije video ranije muškarca koji je poginuo u eksploziji.

Dosta stanova se iznajmljuje

- Dosta stanova se ovde iznajmljuje, dva, tri stana se rentiraju kao 'stan na dan', a ima i onih koji pružaju uslužne delatnosti. Ovde stalno dolaze i odlaze neki drugi ljudi - govore komšije.

Takođe, u samoj zgradi nalazi se nekoliko stanova u kojima su smeštene kancelarije Advokatske komore Srbije.

U zgradi borave i stranci, mlađi ljudi, ali i nekoliko starosedelaca.

Misterija eksplozije u Kosovskoj ulici

Kako se saznaje, iako su prve informacije bile da je do eksplozije došlo zbog plina, nakon izvršenog uviđaja, policija sve više isključuje ovu mogućnost, te se detaljno ispituje šta bi moglo da prouzrokuje ovako strašnu tragediju.