Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Velikoj Plani uhapsili su N. M. (48) iz Smedereva zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Kako se navodi u saopštenju Policijske uprave u Smederevu, policijski službenici su, operativnim radom, utvrdili da je N. M. pucao iz pištolja koji je posedovao bez odobrenja, iako je prethodno policiji prijavio da je nepoznato lice u Velikoj Plani pucalo iz pištolja u njegovom pravcu, a da ga je on razoružao i bacio oružje.

- Pretragom mesta događaja pronađen je pištolj sa metkom u cevi i pet metaka u okviru, kao i čaura od ispaljenog metka - dodaje se u policijskom saopštenju.