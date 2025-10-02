PU Zaječar
PIJANA ŽENA (56) IZ ZAJEČARA IZAZVALA UDES: Izgubila kontrolu nad "fijatom", pa sletela s puta! Policija je odmah zadržala!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru zadržali su pedesetšestogodišnju ženu iz ovog grada koja je, vozeći pod dejstvom alkohola, izazvala saobraćajnu nezgodu.
Kako su saopštili iz policije, ona je upravljajući „fijatom“ sa 1,92 promila alkohola u organizmu izgubila kontrolu nad vozilom i sletela pored puta.
Protiv nje biće podneta odgovarajuća prekršajna prijava, dodaje se u saopštenju.
