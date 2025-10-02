Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru zadržali su pedesetšestogodišnju ženu iz ovog grada koja je, vozeći pod dejstvom alkohola, izazvala saobraćajnu nezgodu.

Kako su saopštili iz policije, ona je upravljajući „fijatom“ sa 1,92 promila alkohola u organizmu izgubila kontrolu nad vozilom i sletela pored puta.

Protiv nje biće podneta odgovarajuća prekršajna prijava, dodaje se u saopštenju.

