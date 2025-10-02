Slušaj vest

O poslu privatnih detektiva u Srbiji često se čini da imamo više pitanja nego odgovora. Ko su ljudi koji se bave ovom profesijom, kako izgleda njihov radni dan, koje slučajeve najčešće preuzimaju i šta im zakon dozvoljava?

O ovom zanimanju za Kurir televiziju govorio je detektiv Braca Zdravković.

Braca Zdravković Foto: Kurir Televizija

- Ja ne jurim ničije žene po parkovima da bi dokazao švaleraciju. Ja radim za produkciju koja me je angažovala, a radio sam i za bosanske, i hrvatske. Oni me plaćaju za to. Na jedan detektivski način treba da napravimo detektivsko istraživačko novinarstvo, koje je popularno u Americi ali kod nas tek nastaje - kaže Zdravković.

On kaže da je on radom u policiji stvorio svoju originalnu priču, a 25 godina je bio ovlašćeno službeno lice.

- Kada sam dobio sertifikat detektiva od Instituta bezbednosti bilo je dovoljno da budete pet godina ovlašćeno službeno lice, podnesete zahtev i dobijete sertifikat. Imam sertifikat samostalnog detektiva - kaže Zdravković.

Zdravković kaže da su njegova ovlašćenja nikakava u odnosu na policiju, ali je u vek u saradnji sa policijom koja vodi istragu nekog slučaja kako nekom svojom izjavom ne bi ugrozio istragu.

- Ja sam u slučaj Danke Ilić ušao zbog nelogičnosti. Za krivično delo, kada na primer nekgoa pregazite u saobraćaju, dobijete dve ili tri godine zatvora. Po kojoj logici dva čoveka ulaze u priču doživotne robije i uvlače svoju porodicu u to? Nema logike. Da su oni registrovani kao predatori, da su silovali, da su pedofili, da su na bilo koji način u nekoj organizovanoj priči, ja bih rekao okej, ima neke logike. Ne kažem da ne postoji mogućnost da udare dete automobilom, ali to ne znači da neko treba da prelomi nekome vrat i baci ga u kontejner - kaže Zdravković.

Zdravković kaže slučaj postaje dodatno nelogičan jer suvozač ne snosi nikakvu odgovornost, pa nema razloga da i drugi osumnjičeni odluči da završi devojčicin život.

On kaže i da mu se javljaju ljudi koji su izgubili poverenje u policiju, ali da ih on usmeri da se obrate nadležnim organima.

