Brajan Volš, kom je za 20. oktobar zakazan početak suđenja zbog sumnje da je za doček 2023. godine ubio suprugu, Beograđanku Anu Volš, preko advokata je podneo zahtev sudu da postavi "tampon zonu" oko Višeg suda u Norfoku kako bi se sprečilo da mu priđu demonstranti koji bi mogli da se okupe.

- Advokati su zahtev podneli sudu. Izrazili su zabrinutost da bi demonstranti mogli da se okupe oko suda i da bi neko mogao da pokuša da naudi Volšu - prenose američki mediji.

Kako navode, advokati su u dopisu koji je dostavljen sudu podsetili da je Volš nedavno u pritvoru napadnut i izboden improvizovanim predmetom.

Ukazali su, kako prenose mediji, i da je u nekim drugim slučajevima koji se vode pred istim sudom postavljena barijera, jer su se demonstranti okupljali ispred zgrade.

Brajan Volš podsetimo, uhapšen je u februaru 2023. i od tada je u pritvoru, bez mogućnosti da bude pušten uz kauciju. On se sumnjiči da je ubio suprugu Anu, njeno telo rasparčao testerom za metal i ostatke bacio u nekoliko kontejnera za reciklažu otpada. Ostaci Beograđanke, nikada nisu pronađeni, ali je na pojedinim predmetima koje su istražitelji pronašli otkrili njen DNK kao i tragove krvi u podrumu porodične kuće.

Ana Volš, podsetimo, nekoliko dana se vodila kao nestala pošto je suprug prijavio da je rano ujutru 1. januara krenula na aerodrom, jer je morala zbog posla hitno u Vašington, ali da mu se više nije javila. Istražitelji su odmah pokrenuli potragu, tokom koje su pronašli dokaze da je Volš ubio suprugu a onda usmeravao istragu u pogrešnom smeru.

- Jedan od ključnih dokaza je pretraga koju je vršio preko ajpeda njihovog deteta, a u kojoj je istraživao "koji je najbolji način da se reši tela", "koliko dugo telo može da stoji a da se ne oseća", kao i kako "uništiti tragove krvi". Osim toga, tokom istrage pronađeni su i snimci sa sigurnosnih kamera, na kojima je Volš snimljen kako kupuje sredstva za čišćenje u jednoj prodavnici, a snimljen je i u blizini kontejnera za reciklažu - preneli su mediji.

On se inače pred sudom kratko izjasnio da nije kriv ni po jednoj tački optužnice.

Međutim, tužioci smatraju da je motiv zločina bila brakorazvodna parnica koju je njegova supruga planirala da pokrene, odnosno deoba vredne imovine koju je nameravao da zadrži za sebe. Tužilaštvo je kao dokaz dostavilo i Aninu polisu životnog osiguranja od 2,7 milona dolara u kojoj je navodno Brajan Volš imenovan kao jedini korisnik, u slučaju da se njoj nešto dogodi.