Istražitelji i dalje pokušavaju da utvrde šta je u sredu uveče izazvalo snažnu eksploziju u stanu na trećem spratu zgrade u Kosovskoj ulici u centru Beograda, a u kojoj je jedan muškarac poginuo!

Podsetimo, Beograđane je oko 21.30 sati uznemirila snažna detonacija, a po ulici su se rasuli izvaljeni prozori i krhotine stakla.

- Eksplozija je bila toliko jaka da se urušio čitav pregradni zid između dva stana, a izvaljeni su svi prozori i blindirana vrata stana. Uzrok eksplozije još nije poznat. Iako se isprva mislilo da je u pitanju plinska boca, pitanje je da li ona može da izazove detonaciju tolikih razmera. Uz to, navodno, u stanu u kom se desila eksplozija nema plina! Takođe, bojler je ostao neoštećen, što ukazuje da nije ni ovaj kućni aparat izazvao katastrofu - kaže naš izvor i dodaje:

- Navodno, utvrđeno je i da u tom stanu nije korišćeno neko specifično grejanje, pa ostaje misterija šta je tako snažno puklo i praktično raznelo dva stana.

Izvor Kurira navodi da nastradali muškarac još uvek nije identifikovan, kao i da je telo poslato na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

- Naloženo je i da se utvrdi koja su lica prijavljena na adresi u tom stanu u Kosovoskoj ulici. Istražitelji su i juče ujutru nastavili sa obavljanjem uviđaja, a lice mesta bilo je obezbeđeno radi očuvanja dokaza i bezdenosti građana - kaže nam sagovronik.

Prema njegovim rečima, ne isključuje se ni mogućnost da je nastradali muškarac pokušavao sam da napravi eksplozivnu napravu!

- Sudeći po jačini eksplozije, ne treba isključiti mogućnost da je pokojni pokušavao sam da napravi neku vrstu eksploziva i da je tako došlo do katastrofe. Inače, telo je bilo u jezivom stanju, a s obzirom na to da su prsti na rukama bili potpuno odvojeni od šake, moguće da je ta neka naprava eksplodirala u njegovim rukama - kaže nam izvor.

Prizori u Kosovskoj ulici i juče su bili zastrašujući. Pocepani zavese visile su sa polomljenih prozora, a po ulici je bila rasuta srča od stakla. U samoj zgradi prizori su još gori!

- Ispred stana u kojem je došlo do eksplozije je krš i lom, delovi nameštaja, metala, plafon je otpao, čak su i vrata izbačena iz štoka. To je bilo kao bomba za vreme bombardovanja, sve se zatreslo... - pričaju uznemireni žitelji Kosovske ulice.

Upravnik zgrade otkriva da u eksploziji nije nastradao vlasnik stana, već, kako se sumnja, podstanar.

- Vlasnik stana je žena koja se nije oglašavala posle ove eksplozije. Ona nije ni zvala niti je pitala za pomoć zbog uništenog stana, tako da moguće da još ne zna šta se dogodilo. Ona čak nikad nije dolazila na sastanak stanara - otkriva upravnik zgrade.

Komšije kažu da ne poznaju muškarca koji je živeo u tom stanu i navode da se ne sećaju da su uopšte viđali tu osobu.

- Dosta stanova se ovde iznajmljuje, dva-tri stana se rentiraju kao "stan na dan", a ima i onih koji pružaju uslužne delatnosti, među kojima i advokatske kanceralije. Ovde stalno dolaze i odlaze neki drugi ljudi - navode stanari.

Uništeni automobili

Od siline detonacije oštećeno je i više automobila koji su bili parkirani ispred zgrade u Kosovskoj ulici. Šteta na pojedinim automobilima je velika, budući da su na vozilima popucala sva stakla, a školjske su ulubljene nakon što su na kola padali delovi raznetih stvari iz stana u kom je došlo do stravične eksplozije.