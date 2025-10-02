Slušaj vest

Obračun u kafiću u Višnjičkoj banji u Beogradu, u kom je u utorak usred bela dana teško ranjeno petoro ljudi, među kojima troje nedužnih žrtava, snimile su sigurnosne kamere sa nekoliko okolnih objekata, a jedan od dramatičnih snimaka pojavio se na društvenim mrežama.

Kako se može videti na videu, objavljenom na Instagram stranici Srbija.sad, napadači su do kafića došli u belom kombiju, a potom se deo njih uputio ka lokalu u kom je izbila pucnjava, dok je više njih prešlo u park preko puta. Na snimku se vidi i da nekoliko mladića, obučenih u crno i sa kapuljačama na glavama, nosi palice i šipke.

Podsetimo, pucnjavi je prethodila svađa navijača Partizana u kafiću. Kako smo već pisali, pretpostavlja se da je nekoliko njih sedelo u lokalu kada je izbio sukob.

- Deo navijača je potom otišao, ali su se ubrzo vratili. Beli kombi se parkriao uz škripu guma kod ugostiteljskog objekta, a iz njega je izašla grupa momaka. Jedan od njih uleteo je u lokal i povukao: "S kim su se posvađali?", a onda je zapucao. Hici su pogodili dvojicu navijača, Nemanju N. i Darka L., ali i tri slučajne žrtve. Jedna od slučajno ranjenih žena D. V., koja je u kafiću sedela s mužem, teško je ranjena i lekari joj se bore za život - podseća naš sagovornik.

Policija je juče u vezi sa pucnjavom uhapsila Lazara Marinkovića, zvanog Lucifer, inače vođu navijhačke grupe Anti-Romi. Sumnja se da je on učestvovao u sukobu koji je prethodio pucnjavi. Detalje o Luciferu možete pročitati OVDE.