Lučani – Tokom popodnevnih sati na putu kod Guče došlo je do teške saobraćajne nezgode , kada su se sudarila dva vozila . Prema prvim informacijama sa terena, pet osoba je povređeno i oni su prevezeni u Opštu bolnicu u Čačku . Nije poznat stepen njihovih povreda.

- Prema prvim nezvaničnim informacijama, u udesu su učestvovala dva putnička vozila, od kojih jedno nosi crnogorske registarske oznake. Sumnja se da je upravo taj automobil prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa vozilom u kojem su se nalazili državljani Srbije. Mada ne znamo da li je to tačno, kaže za RINU jedan od meštana.