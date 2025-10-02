Slušaj vest

Lučani – Tokom popodnevnih sati na putu kod Guče došlo je do teške saobraćajne nezgode, kada su se sudarila dva vozila. Prema prvim informacijama sa terena, pet osoba je povređeno i oni su prevezeni u Opštu bolnicu u Čačku. Nije poznat stepen njihovih povreda.

- Prema prvim nezvaničnim informacijama, u udesu su učestvovala dva putnička vozila, od kojih jedno nosi crnogorske registarske oznake. Sumnja se da je upravo taj automobil prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa vozilom u kojem su se nalazili državljani Srbije. Mada ne znamo da li je to tačno, kaže za RINU jedan od meštana.

Pripadnici saobraćajne policije obavili su uviđaj na licu mesta i utvrđuju sve okolnosti koje su dovele do ove teške nesreće.

Kurir.rs/RINA

