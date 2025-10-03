Slušaj vest

Dve žene, 42-godišnja državljanka Srbije i 69-godišnja državljanka Hrvatske, postale su žrtve veštih prevaranata koji su ih oštetili za ukupan iznos veći od 72.000 evra u Hrvatskoj, saopštila je policija. Obe, shvativši da su prevarene, prijavile su slučajeve nadležnim organima, javlja PU Primorsko-goranska.

U prvom slučaju, 42-godišnja žena je primila telefonski poziv od osobe koja se predstavljala kao policajac. Prevarant ju je ubedio da mora da izvrši određene radnje i uplati novac, što je, nažalost, i učinila.

Druga žrtva, 69-godišnja žena, stupila je u kontakt sa nepoznatim osobama putem interneta. Obećali su joj veliku i brzu dobit trgovinom plemenitim metalima i drugom robom. Nakon što je više puta uplatila novac, prevaranti su nestali, a ona je ostala bez svojih sredstava.

Policija savetuje kako da se zaštitite

Policija još jednom upozorava građane da budu izuzetno oprezni kako ne bi postali žrtve sličnih prevara. Ključno je da ne nasedate na pozive i poruke nepoznatih osoba koje traže novac ili lične podatke.

Budite posebno sumnjičavi prema obećanjima o lakom i brzom novcu na mreži i nikada ne delite lične i bankovne podatke sa neproverenim izvorima. Ako sumnjate na prevaru, odmah prijavite incident policiji. Više korisnih saveta o bezbednosti na mreži možete pronaći na linku veb heroja.