Filip Vilotijević zvani Kićun (28) iz Novog Sada izrešetan je pre deset godina u sačekuši, dok je bio u džipu BMW X6 sa prijateljem Alenom Kurinom na Paliću.

Mafijaška likvidacija dogodila se 2. oktobra 2015. godine oko 23 sata kod Aleksandrovih salaša na Paliću. Egzekutori su pratili Vilotijevića i njegovog prijatelja Kurinu koji je tom prilikom teško ranjen. Ubice su nakon zločina pobegle u nepoznatom pravcu.

Kako smo ranije izveštavali, Vilotijević je kobne večeri bio sa prijateljem Kurinom.

Filip Vilotijević Foto: Mup

- Prema operativnim saznanjima, tada se pričalo da je Vilotijević hteo da preuzme narko-tržište u Novom Sadu nakon likvidacije Nenada Opačića. Imao je svoje ljude koji su radili distibuciju narkotika, a on je samo preuzimao novac. Tog petka, iako su njegovi saradnici, navodno, dva puta u toku večeri isporučili robu, dobili su i poziv za treću turu koju je Vilotijević odlučio lično da dostavi mušterijama - podseća izvor.

Inače, Nenad Opačić bio je vođa "veterničnog klana" i ubijen je zajedno sa suprugom Jasminom, kada su hteli da proslave 25. godišnjicu braka u februaru 2015.

- Vilotijević se sa svojim saradnicima sastajao u vili na Paliću, a napadači su to očigledno znali i pratili svaki njegov korak. Vilotijević i Kurina otišli su navodno, da dostave treću turu robe, a sačekuša se dogodila u blizini vile kada su se vraćali. Dva bela džipa novosadskih tablica presrela, dok su ubice iz kola pucali na žrtve.

Kako smo ranije pisali, Vilotijević je ranjen dok je bio u kolima.

- Pucači su izrešetali prednje staklo, Kićun je pokušao da pobegne, ali su ubice krenula za njim u poteru. Vilotijević je uspeo da se doveze do vile, ali je kolima očešao parkirani crni BMW X5, koji je bio u vlasništvu Alena Kurine. Izdala ga je snaga pa je džipom uleteo u Palićko jezero. Sav krvav izašao je iz auta, ali je pao u vodu. Njegovo telo je kasnije tu i nađeno - podseća izvor i dodaje:

- U sačekuši Vilotijević je pogođen sa sedam hitaca, dok je Alen Kurina ranjen. Nakon rafalne paljbe, ubice su pobegle, a ranjeni Kurina je pozvao policiju, a onda i njegovu majku. Nakon toga je prevezen u subotičku bolnicu, gde su mu konstatovane prostrelne rane na nadlaktici i butini, ali je na sopstveni zahtev pušten iz bolnice.

Inače, ubijeni Filip Vilotijević je bio sin Kićuna Vilotijevića koji je 1999. izrešetan u ulici Narodnog fronta u Novom Sadu. Od oca je "preuzeo" nadimak. Ubistvo starijeg Vilotijevića se smatra najspektakularnijom mafijaškom likvidacijom u tom gradu. Tata Kićun je važio za jednog od vođa crnogorskog kriminalnog klana u Novom Sadu. Filipov brat, Stefan Vilotijević u decembru 2018. ranjen je u Beču kada su napadači otvorili vatru ka njemu i Vladimiru Roganoviću, visokopozicioniranom pripadniku kavačkog klana koji je od zadobijenih povreda preminuo.

Viši sud u Novom Sadu osudio je Jelenu Vilotijević Lalušić, sestru ubijenog Filipa u martu prošle godine na tri godine zatvora zbog trgovine narkoticima, a njenog supruga Mladena Lalušića, poznatog automobilistu na četiri i po godine. Oni su inače, osuđeni da su bili na čelu kriminalne grupe koja je vršila distribuciju narkotika.

Osuđen na dve godine i šest meseci Protiv Filipa Vilotijevića, podsetimo, policija je od 2006. podnosila nekoliko prijava za najteža krivična dela, ali ni za jedno nije osuđen. Za Filipom Vilotijevićem policija je raspisivala potragu, jer je, pored Vukašina Cmiljanića, bio osumnjičen i za učestvovanje u pucnjavi u kafeu "Džast vanila" na beogradskoj Adi Ciganliji, u kojoj je ubijena Tamara Radulović (29), u maju 2013. godine. Dvojica osumnjičenih za ubistvo Tamare uhapšeni su na administrativnom prelazu Merdare. Posle ubistva na Adi Ciganliji, oni su pobegli na Kosovo i Metohiju s lažnim dokumentima i navodno im je u skrivanju pomagao Liridon Keljmendi, sin narko-bosa Nasera Keljmendija. Vilotijević je osuđen na dve godine i šest meseci zbog izazivanja opšte opasnosti.

