Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Vračar uhapsili su I. S. (1993) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršiokrivično delo ubistvo u pokušaju.

Osumnjičeni je danas u Sinđelićevoj ulici oštrim predmetom naneo povrede dvadesetosmogodišnjem muškarcu, a zatim se udaljio.

Povređeni muškarac je prevezen u Urgentni centar.

Policija je osumnjičenog ubrzo identifikovala i uhapsila.

Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, određeno mu je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće priveden u nadležno tužilaštvo.