Beograd: MUP uhapsio I.S. zbog pokušaja ubistva na Vračaru – povređeni muškarac prevezen u Urgentni centar, osumnjičeni zadržan do 48 sati
Hronika
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Vračar uhapsili su I. S. (1993) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršiokrivično delo ubistvo u pokušaju.
Osumnjičeni je danas u Sinđelićevoj ulici oštrim predmetom naneo povrede dvadesetosmogodišnjem muškarcu, a zatim se udaljio.
Povređeni muškarac je prevezen u Urgentni centar.
Policija je osumnjičenog ubrzo identifikovala i uhapsila.
Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, određeno mu je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće priveden u nadležno tužilaštvo.
Kurir.rs
