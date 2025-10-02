Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Vračar uhapsili su I. S. (1993) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršiokrivično delo ubistvo u pokušaju.

Osumnjičeni je danas u Sinđelićevoj ulici oštrim predmetom naneo povrede dvadesetosmogodišnjem muškarcu, a zatim se udaljio.

Povređeni muškarac je prevezen u Urgentni centar.

Policija je osumnjičenog ubrzo identifikovala i uhapsila.

Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, određeno mu je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće priveden u nadležno tužilaštvo.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaDRAMA NA VRAČARU, MLADIĆ (28) IZBODEN NOŽEM! Napadač (22) uhapšen brzom reakcijom policije: "Ubo ga je u stomak i pobegao"
policija.jpg
HronikaKURIR SAZNAJE! Vođa grupe uhapšene u Srbiji bio Belivukov saradnik: Učestvovao i organizaciji protesta za nasilno rušenje vlasti u Srbiji
Screenshot 2025-09-29 175049.png
PlanetaOPERATIVCI HAMASA UHAPŠENI U BERLINU: Planirali napade, policija im pronašla oružje i municiju
bakci01 EPA Mohammed Saber.jpg
HronikaUHAPŠEN VOĐA NAVIJAČA LUCIFER: Marinković bio u kućnom pritvoru zbog droge, izašao u šetnju pa učestvovao u vatrenom obračunu u Višnjičkoj banji?
Lazar Marinković Lucifer.jpg