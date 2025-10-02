Slušaj vest

Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila I. S. (32) i odredila mu zadržavanje do 48 sati zbog pokušaja ubistva na Vračaru, saznaje nezvanično Kurir.

Kako saznajemo, on je na ulici napao muškarca, verbalno se sukobio sa njim, a potom potegao nož i ubo ga. Inače, osumnjičeni je u trenutku pre sukoba u naručju držao dete.

Oštećeni, kog je I. S. pokušao da ubije, nije iz kriminalnog miljea, već drži školicu sporta u vrtićima - kaže izvor Kurira.

Napad su snimile kamere, a Kurir je došao u posed snimka sa sigurnosnih kamera jednog objekta, čije su kamere zabeležile jeziv napad u sred dana u centru Beograda.

(UZNEMIRUJUĆE) EKSKLUZIVNI SNIMAK NAPADA NA VRAČARU Napadač nosi dete, SPUŠTA GA, PA POTEŽE NOŽ NA PROLAZNIKA! Kamera sve snimila, poznato o kome je reč (VIDEO) Izvor: Kurir

Oglasio se MUP o napadu nožem na Vračaru

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Vračar uhapsili su I. S. (32) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršiokrivično delo ubistvo u pokušaju.

Osumnjičeni je danas u Sinđelićevoj ulici oštrim predmetom naneo povrede dvadesetosmogodišnjem muškarcu, a zatim se udaljio.

Povređeni muškarac je prevezen u Urgentni centar.

Policija je osumnjičenog ubrzo identifikovala i uhapsila.

Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, određeno mu je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće priveden u nadležno tužilaštvo.