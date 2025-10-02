(UZNEMIRUJUĆE) EKSKLUZIVNI SNIMAK NAPADA NA VRAČARU Napadač nosi dete, SPUŠTA GA, PA POTEŽE NOŽ NA PROLAZNIKA! Kamera sve snimila, poznato o kome je reč (VIDEO)
Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila I. S. (32) i odredila mu zadržavanje do 48 sati zbog pokušaja ubistva na Vračaru, saznaje nezvanično Kurir.
Kako saznajemo, on je na ulici napao muškarca, verbalno se sukobio sa njim, a potom potegao nož i ubo ga. Inače, osumnjičeni je u trenutku pre sukoba u naručju držao dete.
Oštećeni, kog je I. S. pokušao da ubije, nije iz kriminalnog miljea, već drži školicu sporta u vrtićima - kaže izvor Kurira.
Napad su snimile kamere, a Kurir je došao u posed snimka sa sigurnosnih kamera jednog objekta, čije su kamere zabeležile jeziv napad u sred dana u centru Beograda.
Oglasio se MUP o napadu nožem na Vračaru
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Vračar uhapsili su I. S. (32) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršiokrivično delo ubistvo u pokušaju.
Osumnjičeni je danas u Sinđelićevoj ulici oštrim predmetom naneo povrede dvadesetosmogodišnjem muškarcu, a zatim se udaljio.
Povređeni muškarac je prevezen u Urgentni centar.
Policija je osumnjičenog ubrzo identifikovala i uhapsila.
Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, određeno mu je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće priveden u nadležno tužilaštvo.
Kurir.rs