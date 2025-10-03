Slušaj vest

U Kosovskoj ulici u centru Beograda preksinoć je eksplodirala najverovatnije improvizovana eksplozivna naprava. Prvi rezultati istrage ukazuju da je paklenu napravu aktivirao čovek koji je i stradao nakon detonacije, a da li je to učinio slučajno ili namerno utvrdiće dalja istraga.

- Utvrđeno je da nije eksplodirala klasična bomba ni bojler. Utvrđeno je da nije eksplodirala plinska, boca, klasična bombi ni bojler. Pretpostavlja se da je čovek nestručno pravio eksplozivnu napravu velike razorne moći i da je u jednom trenutku došlo do ljudske ili tehničke greške, što je izazvalo snažnu detonaciju - kaže izvor Kurira.

Muškarac koji je bio u stanu je preminuo na licu mesta, stan je potpuno uništen, srušen je pregradni zid sa susednim stanom, oštećeni su fasada i prozori na zgradi, parkirani automobili.

- Nakon eksplozije u vazduhu se osećao miris plina. U ovom trenutku nije poznat razlog zašto je muškarac pravio improvizovanu eksplozivnu napravu - dodaje naš izvor.

Telo nastradalog je kao NN preneto na Institut za sudsku medicinu na obdukciju gde ce biti utvrđen identitet i uzrok smrti. Dalja veštačenja i istraga su u toku.

Uništeni automobili

Od siline detonacije oštećeno je i više automobila koji su bili parkirani ispred zgrade u Kosovskoj ulici. Šteta na pojedinim automobilima je velika, budući da su na vozilima popucala sva stakla, a školjske su ulubljene nakon što su na kola padali delovi raznetih stvari iz stana u kom je došlo do stravične eksplozije.